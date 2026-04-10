"No es mejor": los expertos rompen el mito de limpieza más extendido en los hogares de Argentina

La combinación de vinagre y bicarbonato de sodio es uno de los trucos caseros más difundidos para limpiar el hogar, aunque expertos advierten que su efectividad está lejos de lo que se promete. El fenómeno ocurre cuando se unen un ácido, como el vinagre, con una base, como el bicarbonato, lo que provoca una reacción química que los neutraliza .

Tamara Paganini volvió a Gran Hermano y desató un conflicto por la limpieza en la casa: "Son un asco"

Obsesionarse con la limpieza no es tan común como se cree: qué hay detrás de este comportamiento

El resultado es agua, acetato de sodio y dióxido de carbono, responsable de las burbujas que muchos interpretan como señal de limpieza profunda.

El auge de este método creció en redes sociales, donde se presenta como una solución rápida y natural para múltiples superficies. Sin embargo, la especialista remarcó que esa efervescencia no implica mayor capacidad de limpieza . Se trata simplemente de gas liberándose. “No hay un poder extra de limpieza. Eso es un mito ”, sostienen. En términos prácticos, la mezcla pierde eficacia porque ambos componentes dejan de actuar con sus propiedades originales.

En el caso de superficies plásticas, la recomendación es aún más clara. Este tipo de material no acumula sarro, por lo que el vinagre no aporta beneficios.

La suciedad más común suele ser grasa, restos de comida o manchas superficiales . Para estos casos alcanza con detergente o, si se necesita un refuerzo, bicarbonato utilizado por separado. La mezcla no solo no mejora el resultado, sino que resulta innecesaria.

Tanto el vinagre como el bicarbonato son útiles en la limpieza del hogar, pero siempre aplicados de manera individual. El bicarbonato actúa como un abrasivo suave capaz de remover residuos adheridos, mientras que el vinagre, gracias a su contenido de ácido acético, ayuda a eliminar bacterias, hongos y depósitos minerales como el sarro.

limpieza de sarro El bicarbonato y el vinagre, durante años fueron las opciones más usadas, pero no siempre lograron resultados duraderos. WEB

Cómo usarlos correctamente sin anular sus propiedades

El uso adecuado implica respetar el rol de cada sustancia.

- Primero se puede aplicar bicarbonato sobre la superficie para desprender la suciedad.

-Luego, en un segundo paso, se añade vinagre. Aunque haya reacción, en este caso se aprovecha el efecto mecánico del burbujeo para aflojar residuos difíciles, no por una supuesta acción química superior.

- Para desinfectar o eliminar sarro, el vinagre debe utilizarse solo.

- En cambio, para grasa o suciedad adherida, el bicarbonato o el detergente resultan más efectivos. Elegir el producto correcto depende del tipo de suciedad: no responde igual la grasa que los minerales o los restos orgánicos.

sal y vinagre feng shui IA Gemini

El riesgo de los consejos virales sin base científica

La especialista también cuestionó la creencia de que todo lo natural es automáticamente mejor o más seguro. Aplicar productos sin criterio no solo puede resultar inútil, sino que también puede deteriorar las superficies.