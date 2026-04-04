4 de abril de 2026 - 18:11

Tamara Paganini volvió a Gran Hermano y desató un conflicto por la limpieza en la casa: "Son un asco"

La reacción de Tamara no pasó desapercibida y generó grandes tensiones entre los participantes del reality.

Tamara Paganini contó como fue el post Gran Hermano.

Tamara Paganini contó como fue el post Gran Hermano.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El regreso de Tamara Paganini a Gran Hermano alteró de inmediato la convivencia dentro del reality, al punto de generar uno de los primeros grandes enfrentamientos de la temporada. La histórica subcampeona de la edición 2001 reingresó a la casa tras 25 años como parte de la “Generación Dorada”.

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Tamara Paganini

Su ingreso a la casa de Gran Hermano

A poco más de un mes del inicio del programa, Paganini adoptó una postura directa y cuestionó la dinámica interna al notar suciedad acumulada en distintos sectores. Decidió reunir a sus compañeros bajo un pretexto falso para captar su atención y expuso el problema sin filtros. El planteo no solo apuntó al desorden visible, sino también a la falta de organización colectiva, lo que evidenció un choque de criterios sobre la convivencia dentro de la casa.

Un ingreso marcado por su estilo

Durante la gala de ingreso, presentada por Santiago del Moro, Paganini fue introducida como una figura que buscaba revancha personal y televisiva. Vestida de plateado, cruzó la puerta con una frase provocadora: “¡Hola, hijos de puta!”. Luego reforzó su cambio de perfil con una definición que marcó su regreso: “Cuando me fui era un pollito y ahora soy un halcón”.

Además, llevó consigo a “Sasha”, la oveja de peluche que la acompañó en su primera participación, lo que añadió un componente simbólico a su vuelta. Visiblemente emocionada, expresó: “Ay, estoy temblando. Estoy muy feliz, muy, muy feliz de estar acá”. Sin embargo, esa emoción inicial dio paso rápidamente al enojo al enfrentarse con la realidad cotidiana dentro de la casa.

Tamara Paganini
Tamara Paganini perdió a sus dos hijos recién nacidos.

Tamara Paganini perdió a sus dos hijos recién nacidos.

El estallido por la suciedad y el cruce con los participantes

Tras instalar el tema, Paganini fue tajante: “Son un asco, loco. Son un asco. Desde que pasé esa puerta, no puedo creer cómo en un mes y medio juntaron tanta mugre”. También insistió en señalar sectores específicos como las habitaciones, lo que generó incomodidad en varios jugadores.

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El momento más tenso se produjo cuando una participante le pidió que moderara el tono. La respuesta de Paganini fue inmediata: “Andá a cagar”, y redobló la apuesta al proponer recorrer la casa para mostrar la suciedad acumulada.

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