4 de abril de 2026 - 11:02

Telefe piensa terminar antes Gran Hermano: cuál es el programa elegido para reemplazarlo

Telefe mueve sus fichas y prepara cambios en su prime time: el futuro de Gran Hermano Generación Dorada podría definirse antes de lo previsto.

Telefe piensa adelantar la final de Gran Hermano.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

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El dato no cayó bien dentro de la señal, pero la decisión ya estaría tomada. La razón principal es el rating y aunque el ciclo sigue siendo el más visto de la televisión argentina, en varias ocasiones no logra superar los 10 puntos. Esa cifra contrasta con el desempeño de Masterchef Celebrity, que en la misma franja horaria superaba ampliamente esos niveles de audiencia.

Telefe
Telefe piensa adelantar el regreso de MasterChef Celebrity.

Telefe piensa adelantar el regreso de MasterChef Celebrity.

La producción intentó sostener el interés con cambios en el formato, pero las nuevas autoridades del canal no estarían conformes. En ese contexto, se resolvió que la final, prevista originalmente para fines de agosto o principios de septiembre, se adelante varias semanas.

"Telefe tenía pensado terminar Gran Hermano a fines de agosto pero ahora evalúan adelantar el final, terminarlo en julio y meter de nuevo Masterchef Celebrity", aseguró Yanina.

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Telefe piensa adelantar el regreso de MasterChef Celebrity.

Telefe piensa adelantar el regreso de MasterChef Celebrity.

Tamara Paganini hizo que dos concursantes pelearan a los gritos

Tamara Paganini convocó a una reunión en el living de la casa de Gran Hermano Generación Dorada bajo el falso pretexto de que lo había pedido el Big. Lo hizo con el fin de discutir los problemas de limpieza que hay en la convivencia.

“Son un asco, loco. Desde que pasé esa puerta no puedo creer cómo juntaron tanta mugre en un mes y medio”, disparó Paganini contra todos sus compañeros del reality.

Embed - Tamara engañó a todos, los reunió y los criticó por la limpieza - Gran Hermano 2026

Pincoya se indignó ante el planteo de Tamara, mientras que Solange Abraham la apoyó, motivando que Daniela De Lucía la cruzara por “no haberlo dicho en mes y medio”. “Nos hubieses reunido vos”, le dijo Dani a Sol.

Yipio también salió al cruce contra Solange, acusándola de “hacerse la pulcra”. La ex GH 2011 contestó tildando de “sucia” a la uruguaya por “usar siempre la misma ropa”.

Embed - Siguen los conflicos por la MUGRE y el DESORDEN - Gran Hermano 2026

Manuel Ibero y Franco Zunino fueron otros que quedaron indignados por la furia de Tamara. “Ella no limpió ni un plato desde que llegó”, señaló Manu sobre Paganini.

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