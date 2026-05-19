19 de mayo de 2026 - 22:07

Spider-Noir: Nicolas Cage se mete en las sombras de Nueva York con la versión más oscura de Spider-Man

Nicolas Cage se sumerge en la oscura versión de Spider-Man para la nueva serie de Amazon Prime Video, que explora las profundidades de Nueva York.

Nicolas Cage en el inesperado rol de Spider Man-Noir

Nicolas Cage en el inesperado rol de Spider Man-Noir

Foto:

Maha Samad
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Amazon Prime Video finalmente mostró el primer tráiler completo de Spider-Noir, la nueva serie protagonizada por Nicolas Cage que lleva el universo de Spider-Man a un terreno mucho más sombrío, elegante y noir. Porque aparentemente todavía quedaban rincones emocionalmente devastados de Nueva York por explorar. Hollywood jamás descansa.

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La producción, basada en el cómic Spider-Man Noir de Marvel, llegará el próximo 27 de mayo a Prime Video en más de 240 países y territorios, y tendrá un detalle bastante particular: podrá verse tanto en color como en un “auténtico blanco y negro”, una decisión estética que busca reforzar la atmósfera de policial clásico de los años treinta.

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Nicola Cage

Nicola Cage

Nicolas Cage en el papel protagónico

La historia sigue a Ben Reilly, interpretado por Cage, un investigador privado venido a menos que arrastra un pasado traumático mientras intenta sobrevivir en una Nueva York corrupta y violenta. En paralelo, también carga con otro pequeño problema cotidiano: ser el único superhéroe de la ciudad. Cosas que pasan.

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Spider Noir.

Spider Noir.

La serie mezcla acción, crimen y estética retro, con una fuerte inspiración en el cine noir clásico y el universo visual que popularizó Spider-Man: Into the Spider-Verse. De hecho, detrás del proyecto vuelven a aparecer nombres clave de aquella película animada, como Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal.

El elenco también suma varias caras fuertes: Lamorne Morris, Li Jun Li, Jack Huston y Brendan Gleeson, entre otros. Una mezcla bastante improbable y, justamente por eso, bastante interesante.

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Nicolas Cage.

Nicolas Cage.

Además, la serie tiene a Harry Bradbeer al frente de los primeros episodios. El director viene de trabajos como Fleabag y Killing Eve, así que la apuesta parece ir más por una identidad estilizada y adulta que por el típico desfile de explosiones CGI y frases de marketing emocional que el algoritmo obliga a consumir semanalmente.

Con estética expresionista, detectives rotos, calles lluviosas y un Spider-Man cansado de la vida antes incluso de balancearse entre edificios, Spider-Noir apunta a convertirse en una de las propuestas más distintas que haya tenido el universo Marvel en televisión.

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