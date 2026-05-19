Entrevista con Fabiana Cantilo: "Sobreviví a mí misma, la música me salvó la vida"

Antes de su regreso a Mendoza , Fabiana Cantilo habló con Los Andes sobre su presente artístico, su nuevo disco, su película y la gira en formato trío que la traerá el próximo 29 de mayo al Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

En una etapa creativa y más calma, la cantante también repasó su vínculo con la música , la libertad que encontró en el cine, su relación con la provincia y esa intensidad que, según ella misma, todavía no se negocia.

Desde los años 80, su nombre quedó unido a una época clave de la música argentina, pero también a una forma de cantar, de plantarse y de atravesar el escenario con una identidad muy personal. Fue parte de Las Bay Biscuits y Los Twist , compartió camino con Charly García, Fito Páez y Pedro Aznar , pero construyó sola una carrera solista que cruzó generaciones y la consolidó con voz propia.

Hoy, Fabiana Cantilo sigue activa, inquieta y con proyectos nuevos. En los últimos años volvió a ganar cercanía con públicos jóvenes a partir de la serie El amor después del amor, pero su presente va mucho más allá de esa revisión. Cantilo estrenó su película Lágrimas de Fuego, prepara nuevas canciones y sostiene una gira que mezcla clásicos, rarezas y canciones nuevas.

“El escenario me salva”: la charla con Fabiana Cantilo

La entrevista empezó por el escenario, ese lugar que Fabiana Cantilo describe casi como una casa. Después de tantos años de carrera, la cantante explicó por qué este nuevo formato le permitió reencontrarse con la música y con el público desde otro lugar.

"A mí el escenario me salva, me ordena, me conecta con algo muy verdadero. Después de tantos años sigue siendo un lugar donde me siento viva. Y este formato apareció porque tenía ganas de algo más directo, más humano, más real, más simple. Venimos con mucho ruido, de mucha locura en el mundo, y me dieron ganas de reencontrarme con la música desde un lugar más simple y cercano. Además de ser más práctico de manera logística", dijo a Los Andes.

Ese deseo de simpleza también marcó la elección del trío. Cantilo no lo piensa como un formato menor, sino como una manera más expuesta de mostrar las canciones. En el concierto, la voz queda más cerca, los gestos pesan más y el contacto con los fans toma otro lugar.

"El formato trío tiene algo más íntimo pero muy power… no hay dónde esconderse (risas). Está todo más a flor de piel. Se arma una conexión muy fuerte con Marian Pellegrino, una guitarrista increíble que se suma a mis delirios y la gente se copa. Y también está bueno acercarse al público y reconocer caras de personas y abrazarlas (literal lo hago en Nada es para siempre). Bajo al público y pido que bajen sus celulares y me abracen.

A partir de esa cercanía con el público, la charla pasó al armado del repertorio; en una gira que mezcla clásicos, canciones menos transitadas y temas nuevos, Cantilo también enfrenta el desafío de decidir qué lugar ocupa cada parte de su historia.

Fabiana Cantilo La cantante Fabiana Cantilo estará en Mendoza.

—¿Cómo hiciste para elegir cuáles iban a formar parte del repertorio y cuáles quedaban afuera?

-Uf… eso siempre es dificilísimo. Porque tengo muchas canciones y además la gente quiere escuchar los clásicos, obvio. Y para mi es un plomo tocar siempre los mismos temas. Pero entiendo que lo tengo que hacer porque a la gente le gustan, y de hecho lo hago. Pero también quiero que sepan que tengo 13 discos editados y los que son independientes son geniales como Hija del rigor de 2007, Súper amor de 2015, Cuna de piedra de 2019. Y también me gusta sorprender, rescatar temas que quizás no fueron hits pero que amo profundamente. Y además estoy grabando hiperlumínica, que es ¡hermoso! Y estoy adelantando en exclusivo en estos shows dos temas. Estoy en una etapa muy creativa.

A partir de ese recorrido por distintas etapas de su música, la charla también fue hacia lo que le pasa a ella cuando vuelve a cantar canciones escritas en otros momentos de su vida. Después de tantos años de carrera, ¿hay canciones que todavía se sienten como la primera vez o que te hacen volver al momento en que las escribiste? Si tuvieras que destacar una, ¿cuál sería y por qué?

—Coma y Obelisco las reviví ¡y me parecen geniales! ¡Búsquenlas!

La película de Fabiana Cantilo y otra forma de contar su mundo

Además de la música, Fabiana Cantilo también abrió una puerta nueva con Lágrimas de Fuego, película que escribió y protagonizó. Ese proyecto le permitió probar otro lenguaje, armar un universo propio y llevar su imaginación a un plano más visual.

"El cine me dio libertad para delirar (risas). La escribí para mí. Me permitió contar cosas desde otro lugar, más visual, más surrealista, ¡más Tim Burton! Lágrimas de Fuego es un invento genial y delirante. Es una tragicomedia de misterio, como la vida misma. Son delirios graciosos y densos", cuenta.

La película también dialoga con su manera de mirar la vida. Cantilo no separa del todo su historia personal de su obra. Lo que vivió, lo que dolió, lo que aprendió y lo que todavía la mueve termina de alguna forma en la música, en el cine o en ese tono entre humor y crudeza que la acompaña.

"Sobreviví a mí misma, imaginate (risas). Viví al palo muchos años, sufrí, me mandé mil cagadas y también aprendí un montón. La música me salvó la vida y en el cine encontré otro espacio. Hice terapia, aprendí a bajar un cambio, a cuidarme un poco más y a buscar paz. Igual sigo siendo intensa, eh… eso no se negocia. Pero ya no me interesa quedar bien, me interesa ser libre. Y todo lo que me pasa, lo bueno, lo oscuro, lo delirante… termina convertido en arte. La música siempre fue mi casa, pero el cine me abrió otra puerta para jugar, para actuar, para inventar universos. Y me gustó mucho ese desafío", reconoce.

En varias entrevistas hablaste de la búsqueda de paz, de la terapia y de estar bien. Después de tantas etapas vividas, ¿sentís que todo lo que estás haciendo ahora, desde la música hasta la película, era algo que necesitabas para estar mejor y reencontrarte con vos misma? "Calculo que sí. No lo pienso tanto. Pero al hacer las cosas que me gustan (cantar, disfrazarme, actuar) me siento bien", dice.

Son 40 años de rock nacional

En la charla también surgió el lugar que ocupan los 80 y los 90 en las nuevas generaciones. Las series, las películas y las redes volvieron a acercar a muchos jóvenes a esa música. Cantilo, que fue protagonista de ese tiempo, no lo mira con nostalgia cerrada. Reconoce su fuerza, pero no cree que todo pasado haya sido mejor.

"Creo que esas décadas tenían mucha identidad. Había una búsqueda muy genuina en la música, en la estética, en las letras. Y hoy las nuevas generaciones encuentran ahí algo auténtico, algo que quizás extrañan un poco. Igual no creo mucho en eso de que todo tiempo pasado fue mejor. Cada época tiene su magia y sus problemas. Lo importante es seguir descubriendo música y emocionándose, no importa de qué año sea", reconoce.

Con esa mirada sobre el pasado, la charla volvió al presente. Porque esos 40 años de rock nacional no quedaron solo como una celebración de lo vivido: Cantilo también los cruza con canciones nuevas, una película propia y un disco en camino. Por eso, la pregunta fue hacia lo que viene para una artista que todavía parece encontrar nuevas formas de crear.

"Soy Lady Vaga", dice Fabiana Cantilo

—Después de una gira, una película y tantos proyectos nuevos, ¿qué viene para vos? ¿Sos de las personas que siempre necesitan estar creando algo más o preferís disfrutar este momento y dejar que aparezca lo que tenga que aparecer?

—Soy Lady Vaga, pero también soy un genio (risas), así que siempre aparece algo nuevo. Soy muy creativa, incluso cuando no quiero (risas). Ahora estoy grabando mi nuevo disco Hiperlumínica con la Sony Music. ¡Un discazoooo! Muy pronto sale el primer single que se llama Flor de loto, un tema escrito por Marisa Mere, mi amiga, corista de mi banda, profesora de canto y una cantante y compositora increíble, y luego del Mundial salen México e Hiperlumínica, que son dos temas que ya lo estoy haciendo en estos shows. ¡Así que tienen un adelanto súper exclusivo!".

Ese adelanto no quedó solo como una noticia de estudio. Cantilo contó que ya muestra México e Hiperlumínica en vivo, por lo que el público mendocino podrá escuchar una parte de su próximo disco antes del lanzamiento. Con ese futuro abierto, la charla volvió a Mendoza y a una relación que la cantante asocia con los paisajes, la montaña y otra forma de respirar.

—Para ir cerrando, se habla mucho de tu relación cercana con Mendoza, de tu conexión con sus paisajes y también con el público mendocino. David Lebón, por ejemplo, eligió dejar la vida de ciudad para buscar otro ritmo en una provincia como esta. ¿Vos te podrías imaginar haciendo algo parecido en algún momento, quizás más adelante, cuando busques una etapa más tranquila o de retiro?

—A mí Mendoza me encanta. Tiene algo muy especial, una energía hermosa, los paisajes, la montaña… se respira distinto. Entiendo perfecto a la gente que se quiere ir de la ciudad para buscar más paz. Yo podría imaginármelo tranquilamente en algún momento. Igual también soy bastante inquieta, eh… no sé si podría retirarme del todo (risas).

Con ese presente en movimiento, Fabiana Cantilo volverá a Mendoza con una gira que une distintas etapas de su carrera. El show tendrá clásicos, canciones menos transitadas y material nuevo de Hiperlumínica, el disco que la artista ya empezó a compartir en vivo.

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El show de Fabi Cantilo en el Teatro Plaza

Fabiana Cantilo llegará a Mendoza el viernes 29 de mayo, a las 21, con un concierto en el Teatro Plaza de Godoy Cruz. La presentación será en formato trío y formará parte del concepto 40 años de rock nacional, una propuesta que pone el foco en su voz, su interpretación y el recorrido de una artista central de la música argentina.

El repertorio cruzará himnos que marcaron a varias generaciones con canciones menos exploradas de su discografía. A eso se sumarán México e Hiperlumínica, dos temas de su próximo disco, que el público mendocino podrá escuchar antes del lanzamiento oficial.

Las entradas se encuentran disponibles en la boletería del Teatro Plaza, ubicado en Colón 27 de Godoy Cruz, de lunes a viernes de 9 a 14, y también a través de EntradaWeb. Con esta presentación, Cantilo regresará a Mendoza para repasar parte de su historia musical y mostrar las primeras señales de su nuevo disco.