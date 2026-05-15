Virus celebró en Mendoza una "Locura" de rock nacional que sigue viva y bailable

Eran las 22.16 del jueves 14 de mayo cuando Virus salió a escena en Arena Maipú y bastaron los primeros acordes para que la noche dejara de ser una simple conmemoración. El recital por los 40 años de Locura , uno de los álbumes más icónicos de la banda, se convirtió rápidamente en una celebración intensa, elegante y cargada de memoria afectiva. No fue un show apoyado únicamente en la nostalgia: fue la confirmación de que esas canciones todavía respiran y hacen mover el cuerpo.

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El arranque con Sin disfraz marcó el tono del recital: sonido estridente, estilo propio y una identidad intacta. Desde el comienzo, la banda sonó ajustada, potente y fiel a ese universo donde el rock, el pop, la teatralidad y el deseo conviven con naturalidad.

“Gracias por venir. Hace mucho tiempo que no venimos”, dijo Marcelo Moura en uno de los primeros intercambios con la sala. Su voz se mantuvo impecable durante todo el show, con una presencia escénica elegante y segura, capaz de sostener el enorme legado de una banda atravesada por la figura de Federico Moura.

Marcelo Moura sostuvo la noche con una voz impecable, oficio escénico y la elegancia intacta del universo Virus.

Ese costado emocional apareció cuando Marcelo presentó una canción diciendo: “Ahora vamos a cantar un tema que me gusta mucho cantar porque me recuerda mucho a Fede”.

El momento sumó una sensibilidad especial a una noche que mantuvo presente la memoria del histórico frontman de Virus.

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Clásicos que levantaron al público de sus sillas

En las primeras canciones, el público respondió con entusiasmo, aunque todavía desde sus lugares. Había fanáticos de la primera hora, atentos a cada gesto y cada entrada instrumental.

A medida que avanzó el repertorio, Arena Maipú empezó a transformarse: con canciones como Destino circular, Persuadida y Polvos de una relación, la gente dejó lentamente las butacas para entregarse al baile y al canto colectivo.

ESPECT- VIRUS-3 La banda acompañó cada clásico con solvencia y energía, reconstruyendo en vivo el sonido moderno que marcó una época. Gentileza Pablo Pérez.

Uno de los momentos más celebrados llegó con Soy moderno, no fumo. Allí Marcelo desplegó el costado más irónico y teatral del show: encendió un cigarrillo sobre el escenario y luego lanzó, entre risas, “No saben lo bien que me hizo el pucho. Estoy nuevo”. La frase generó complicidad inmediata y reforzó ese espíritu provocador y lúdico que siempre caracterizó a Virus.

El final: una fiesta de hits inoxidables

Imágenes paganas fue uno de los puntos más altos de la noche. El clásico sonó potente y emocional, coreado por una Arena Maipú entregada. Luego, tras una pausa visual con imágenes de giras y presentaciones recientes, el regreso fue explosivo: Hay que salir del agujero interior abrió el último tramo y preparó el terreno para una seguidilla final demoledora.

ESPECT- VIRUS-4 Mario Serra, baterista histórico de Virus, aportó precisión y carácter a una formación renovada que respondió con solidez al legado de la banda. Gentileza Pablo Pérez.

Pronta entrega, Amor descartable, Una luna de miel en la mano, Wadu-Wadu y Carolina transformaron el cierre en una verdadera fiesta para fanáticos. Ya no quedaba nadie sentado: Arena Maipú se convirtió en una pista colectiva sostenida por canciones que siguen atravesando generaciones.

Una Locura que sigue vigente

Virus dejó en Mendoza mucho más que un recital aniversario. Dejó la confirmación de que Locura sigue siendo un disco moderno, sensual y profundamente vigente. Y también que la banda logró atravesar el tiempo, la ausencia de Federico Moura y las transformaciones de la escena musical sin perder identidad.

ESPECT- VIRUS-5 Con presencia segura y sensibilidad, Marcelo Moura volvió a demostrar que el legado de Virus sigue encontrando en él una voz potente y vigente. Gentileza Pablo Pérez.

ESPECT- VIRUS-6 Virus sonó sólido, preciso y fiel a su identidad: una mezcla de rock, pop, sofisticación y pulso bailable. Gentileza Pablo Pérez.

En Arena Maipú, Virus volvió a demostrar que sus canciones todavía producen algo difícil de explicar: ganas de bailar, cantar y sentirse parte de una historia que, cuarenta años después, sigue completamente viva.