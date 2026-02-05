Virus anunció show en Mendoza: dónde y cuándo actuará la legendaria banda

La banda vuelve a la provincia para celebrar los 40 años de "Locura". Dónde comprar las entradas para el show.

Virus, una de las bandas más influyentes del rock argentino, anunció nuevas fechas en el marco de una gira nacional que celebra los 40 años de "Locura", el álbum que consolidó su identidad estética y musical. El reencuentro con el público mendocino será el jueves 14 de mayo en el Arena Maipú.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Ticketek.com.ar y en la boletería del Arena Maipú (solo en efectivo).

El tour conmemorativo propone un recorrido por "Locura", editado en 1985, un disco clave en la historia del pop y el rock nacional que introdujo una nueva forma de entender la canción popular: más irónica, sensual y provocadora, en sintonía con los cambios culturales de su tiempo. La banda anticipa una noche atravesada por el baile, la memoria y la modernidad que siempre la caracterizó.

Además del repaso por ese álbum emblemático, el show incluirá una selección de clásicos que marcaron a varias generaciones. No faltarán canciones como “Luna de miel en la mano”, “Pronta entrega”, “Wadu Wadu”, “Me puedo programar”, “Amor descartable” e “Imágenes paganas”, temas que siguen vigentes y convocan tanto a seguidores históricos como a nuevas audiencias.

image Sobre la banda Desde sus inicios a comienzos de los años 80, Virus se destacó por una estética moderna y un sonido adelantado a su época. Bajo el liderazgo artístico de Federico Moura en su etapa fundacional, el grupo rompió con los moldes tradicionales del rock argentino y puso en primer plano el cuerpo, el baile y la imagen, un legado que se mantiene vivo en cada presentación.

Actualmente, la banda está integrada por los músicos fundadores Marcelo Moura (voz) y Mario Serra (batería), junto a Patricio Fontana (teclados y sintetizadores), Ariel Naón (bajo y contrabajo), Francisco Podestá (guitarra) y Agustín Ferro (guitarra). Tras un fuerte regreso artístico desde 2023 —que incluyó funciones agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires y el registro de un álbum y DVD en vivo—, Virus continuó presentándose con gran éxito en distintos escenarios del país. En 2024 lanzaron versiones en vivo de los singles “Amor o acuerdo” y “Amor descartable”, y con el aniversario de Locura iniciaron una serie de shows que este año se extenderán por Argentina, Sudamérica y España.