4 de febrero de 2026 - 15:36

Quién es Devendra Banhart, el músico estadounidense que actuará en el Teatro Independencia

El músico, referente absoluto del folk contemporáneo, dará un show íntimo en el teatro Independencia, la próxima semana.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Devendra Banhart no es solo un nombre destacado dentro del folk contemporáneo: es una figura de culto, un creador inclasificable y uno de los músicos que redefinió la canción acústica en el siglo XXI.

Leé además

Vendimia 2026: los músicos ya ensayan para el Acto Central. | Fotos: Ramiro Gómez / Los Andes

La música de la Vendimia 2026: un recorrido por los 90 años de la Fiesta y 50% de composiciones originales

Por Verónica De Vita
que es la belleza: un recuerdo de luis alberto spinetta, en el dia nacional del musico

"Qué es la belleza": un recuerdo de Luis Alberto Spinetta, en el Día Nacional del Músico

Por Leandro Hidalgo

El próximo miércoles 11 de febrero, el cantautor estadounidense ofrecerá una única e imperdible fecha en Mendoza, en el Teatro Independencia, acompañado por la apertura de El Príncipe Idiota. Las entradas están disponibles en FlashPass (desde $40.000).

Un mito en el teatro Independencia

Nacido en Houston y criado entre Estados Unidos y Venezuela, Banhart construyó una identidad artística atravesada por múltiples culturas, idiomas y tradiciones. Esa mezcla se convirtió en marca registrada de su obra: canciones íntimas, a veces frágiles, otras profundamente espirituales, donde conviven el folk, la psicodelia, los ritmos latinoamericanos y una estética personalísima.

A comienzos de los años 2000 fue señalado como pionero del movimiento freak folk, una corriente que rompió con las formas tradicionales del género y abrió paso a una nueva sensibilidad sonora. Discos como "Rejoicing in the Hands", "Cripple Crow" y "Mala" no solo marcaron una época, sino que consolidaron a Banhart como un artista influyente a nivel mundial.

image

Lejos de repetirse, su carrera ha sido un constante proceso de transformación. En esta visita a Mendoza, además de recorrer distintos momentos de su trayectoria, estará presentando material de su más reciente trabajo, "Flying Wig", reafirmando su vigencia y su espíritu inquieto.

La noche tendrá un complemento ideal con la participación de El Príncipe Idiota, el proyecto solista de Mariano Di Cesare (Mi Amigo Invencible), uno de los músicos más singulares de la escena independiente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una gran jornada en Luján Suena, con bandas en vivo y una multitud que coreó los temas de cada artista.

Luján Suena 2026: Sin lluvia y con grandes bandas el festival cerró una noche intensa de música en vivo

Por Carina Bruzzone
Falleció Juan Carlos Velázquez, El Mini de Duro de Domar 

Falleció Juan Carlos Velázquez, "El Mini" de Duro de Domar

Por Redacción Espectáculos
el explosivo romance de beto casella y marcela tauro que recordaron en vivo: me porte mal

El explosivo romance de Beto Casella y Marcela Tauro que recordaron en vivo: "Me porté mal"

Por Redacción Espectáculos
la directora de cultura de guaymallen hablo con aconcagua radio y dio detalles del festival del camote

La directora de Cultura de Guaymallén habló con Aconcagua Radio y dio detalles del Festival del Camote

Por Redacción