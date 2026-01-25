La música de la Vendimia 2026: un recorrido por los 90 años de la Fiesta y 50% de composiciones originales

La Vendimia copa la temporada de verano en Mendoza y hay equipos que ya están trabajando para el Acto Central . Es el caso de los músicos que están reuniéndose desde el 5 de enero para ensayar un ensamble que espera hacer las delicias del público en el espectáculo “ 90 cosechas de una misma cepa” .

Tal cual está enraizado en el corazón de esta edición, la puesta apelará a recuperar los 90 años de Vendimia que se cumplen en esta ocasión. Y la música , parte sustancial, no estará ajena a esta fuerte impronta de la identidad mendocina.

La música del espectáculo, que se pondrá en escena en el teatro griego Frank Romero Day las noches del sábado 7 de marzo y domingo 8 de marzo tendrá un rasgo distintivo: el 50% de las composiciones serán originales y el resto dialogará con piezas emblemáticas que marcaron la fiesta desde sus orígenes.

Incluso, el público podrá escuchar la que fue la música de la primera fiesta, allá por el 18 de abril de 1936 y tal cual anticipan, habrá que estar atento porque el espectáculo estará plagado de sorpresas.

Desde el 5 de enero, el ensamble comenzó a reunirse en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Allí, bajo la dirección musical de Paíto Figueroa , los músicos ensayan cuatro horas diarias, de lunes a viernes, en jornadas intensas que anticipan un espectáculo pensado para conmover y también para i nterpelar la memoria colectiva.

“Arrancamos el cinco de enero con una semi totalidad del ensamble que finalmente va a tocar”, explicó Figueroa a Los Andes. “Empezamos a ensayar con treinta y ocho músicos, de nueve a trece, acá en el Espacio Julio Le Parc, en una de las salas que nos han acondicionado para tal fin”.

Pero son los que están dando los primeros acordes -literalmente-. Ese número crecerá en las próximas semanas ya que luego se sumarán otros músicos y el ensamble llegará a 55 intérpretes en escena.

La música será completamente ejecutada en vivo, uno de los sellos que busca reforzar esta edición aniversario.

La música de Vendimia 2026: mitad original, mitad memoria

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 estará bajo la dirección de Pablo Perri, quien ya fue director en la edición 2024. El equipo tiene además a Silvia Graciela Moyano como guionista.

En el llamado a concurso público, la Subsecretaría de Cultura pidió explícitamente que haya alusiones claras a los 90 años de la tradicional celebración popular local y a la evolución de la industria vitivinícola a nivel productivo en estas nueve décadas.

Por eso, el repertorio que se está gestando combina creación y rescate histórico. “Aproximadamente la mitad de la música está compuesta para esta obra”, señaló Figueroa, “y el resto es música que hemos ido sacando de diversas obras anteriores dentro de estos noventa años”.

Vendimia músicos Vendimia 2026: los músicos ya ensayan para el Acto Central. Fotos: Ramiro Gómez

Ese recorrido incluye piezas fundacionales de la Vendimia. Entre ellas, la primera música ganadora del concurso oficial que se instituyó en los orígenes de la fiesta. “La cita de la música está incluida en el artículo tres del decreto que establecía un concurso de una música que se iba a interpretar durante la fiesta”, recordó en relación a las primeras celebraciones locales de la cosecha. La obra ganadora no solo obtenía un premio económico, sino también el honor de ser interpretada en el acto central.

Durante una década, ese sistema marcó el pulso musical de la celebración. “En 1946 ganó Canto a Mendoza”, refirió Figueroa en relación a la que hoy todos reconocen como su marcha emblemática. ¿Y quién que viva en Mendoza no sabe al menos alguna parte, si no es que toda? “Y quedó instalada así. Un tiempo después se oficializó que esa canción iba a ser la canción de la Vendimia. Así que después se la conoce como Marcha de la Vendimia. Pero es la canción ganadora del 46”, apuntó.

El viaje musical de 90 cosechas de una misma cepa arranca mucho antes. “Recorremos un montón de canciones desde la del 36, que se llamaba Baco”, contó el director. Y no solo se trata de títulos, sino también de estilos, formas de interpretación y climas sonoros que fueron mutando con las décadas.

Entre el folclore y lo épico

Es que la música vendimial, como la fiesta misma, no es ajena a los cambios de época. “Recorremos distintas maneras de tocar la música de Vendimia, como ha pasado en estos noventa años”, explicó Figueroa. “Con distintos estilos, obviamente, por décadas se ha ido cambiando. Hoy el ensamble es más grande, más épico el carácter de la música, más cercano a lo que uno está acostumbrado a ver en las películas”.

Sin embargo, hay un aspecto que el equipo creativo no está dispuesto a dejar de lado: el de la esencia de Vendimia. Por eso aclara que el resultado será una mixtura entre la tendencia actual y el tradicional folclore siempre presente en esta puesta. “Por supuesto, sin perder la parte esencial de la Vendimia, no solo lo vendimial, sino todo lo que tiene que ver con el folklore, más que nada”, aclaró. En definitiva, dijo que habrá folklore cuyano, pero también nacional, como columna vertebral del sonido.

Ese anclaje no es casual. “Nuestro equipo tiene ese corte”, subrayó Figueroa. “No somos un equipo moderno, somos un equipo tradicionalista, si se quiere. Nos modernizamos en otras cosas: en maneras de trabajar, en tecnología, en algunos modos. Pero en lo que tiene que ver con la esencia, no”.

La definición atraviesa a todas las áreas del espectáculo. “Desde el vestuario te van a decir lo mismo, desde la escenografía te van a decir lo mismo. Consideramos que la esencia de la Vendimia es una y la respetamos a rajatabla porque nos gusta ese estilo”, afirmó.

Un espectáculo para mirar con atención: habrá sorpresas en Vendimia

En una obra que busca condensar nueve décadas de historia en apenas una hora, el ritmo será vertiginoso y las sorpresas constantes. “Tenemos que hacer un resumen de noventa años en una hora”, advirtió Figueroa. “Entonces, por ahí las citas musicales son muy pequeñas, los efectos especiales son muy veloces y hay que estar atentos”.

Y aseguró que esta Vendimia estará atravesada por esa lógica: guiños, citas reconocibles, pasajes breves que apelan a la memoria del espectador.

Vendimia Músicos Vendimia 2026: los músicos ya ensayan para el Acto Central. Fotos: Ramiro Gómez

“Desde la música, hay citas que tienen que ver con cosas que nosotros reconocemos y que van a estar, que van a pasar, aunque sea por un breve momento”, explicó. “Está llena la obra de sorpresas”, subrayó.

En ese sentido, recomendó al público un ejercicio poco habitual para eventos masivos: estar plenamente presente. “El enfoque del aquí y ahora es clave. Si no se enfocan, se van a perder cosas, porque es muy entretenida y pasan todo el tiempo”, sostuvo.

El camino hacia el teatro griego

El cronograma de trabajo ya está definido. El 1 de febrero se incorporará el resto de los músicos al ensamble. Todo ese mes, los ensayos se realizarán con la formación completa en el Le Parc.

El salto decisivo llegará en marzo: “La primera semana de marzo nos vamos al teatro griego”, detalló Figueroa. “Ensayamos toda esa semana en el teatro, ya con bailarines, con el escenario terminado, con el sonido definitivo y con todo”.

Serán seis ensayos en el Frank Romero Day antes de la función de apertura del 7 de marzo, cuando “90 cosechas de una misma cepa” se enfrente, finalmente, al público.

Técnicamente, la ubicación de la orquesta será, una vez más, en el centro y al fondo del escenario. El director explicó que la decisión responde a cuestiones técnicas de sonido, que fueron evolucionando año a año, pero que aún condicionan el emplazamiento de los músicos.

“Todavía no podemos irnos hacia adelante, al lugar que en un verdadero teatro griego se llama orquesta”, señaló en relación al lugar que hoy ocupa la fuente frente al escenario. “Desde que se amplifica el sonido, tenemos un sistema alineado detrás. No podemos estar por delante de esa línea porque es muy complejo resolver el audio. En algún momento supongo que podremos ir para adelante con la orquesta”.