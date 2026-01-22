Un poncho para las reinas: Mendoza lanza un concurso de Vendimia y pone en juego $5 millones en premios

En el contexto de los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia , este año Mendoza convoca a artesanos y diseñadores a participar de un pintoresco concurso . La Subsecretaría de Cultura anunció la apertura del concurso “Poncho de la Vendimia. 90 años” , un certamen que entregará $5 millones en premios.

A través de la Dirección de Industrias Creativas de Mendoza, esta iniciativa busca rescatar la identidad textil de la provincia y fomentar la innovación en el diseño contemporáneo, a través de una de las prendas más icónicas de la región.

La convocatoria para esta Vendimia 2026 está dirigida a artesanos y diseñadores mayores de 18 años residentes en Mendoza y se abrió este miércoles 21 de enero. Los interesados deberán completar el formulario oficial de inscripción y el único día de recepción para la entrega presencial de sus obras/prendas, será el lunes 16 de febrero de 2026, de 9 a 14, en la sede de la Subsecretaría de Cultura (Gutiérrez y España, Ciudad de Mendoza).

Se podrá participar de forma individual o grupal en dos categorías diferenciadas:

Categoría A – Línea Tradicional de Poncho Mendocino: Obras que utilicen técnicas ancestrales, materiales y teñidos naturales, respetando la estructura clásica del poncho local.

Categoría B – Línea de Diseño Contemporáneo: Propuestas que innoven en morfología y materiales, manteniendo la iconografía y narrativa de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Qué se evaluará y qué obras no podrán participar

El jurado, compuesto por especialistas textiles y referentes de la Vendimia, evaluará la calidad técnica, la originalidad y la relación conceptual con las nueve décadas de la fiesta.

Las obras deberán ser de materialidad duradera, debiendo garantizar su óptima conservación en el tiempo ya que se trata de un premio adquisición.

Serán rechazadas:

Las propuestas de menores de 18 años;

Las obras de personas fallecidos;

Las propuestas anónimas;

Las propuestas de personas extranjeras o de otras provincias que no residan en Mendoza;

Las realizadas con materiales perecederos o contaminantes.

Cuándo se conocerán los ganadores del concurso

Los ganadores se darán a conocer durante el Paseo Federal, que se llevará a cabo en el departamento de Lavalle los días 23, 24 y 25 de febrero.

El jurado ad honorem estará integrado por especialistas en artes textiles, referentes de la Fiesta Nacional de la Vendimia y representantes de la Dirección de Industrias Creativas. Sus integrantes son Ina Cordi, Silvia Garguir, Alejandra Gamboa y Sebastián Ladrón de Guevara, presidente del jurado por la Subsecretaría de Cultura.

“Con este concurso, el Gobierno de Mendoza reafirma su compromiso con el desarrollo de las industrias creativas y la preservación del patrimonio cultural tangible de la provincia”, subrayó el área.

Puede ingresarse al link de inscripción: AQUÍ y consultar BASES AQUÍ