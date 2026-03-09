Vendimia 2026: Banco Nación presentó niveles récord de financiamiento en vitivinicultura

El BNA estuvo presente en los festejos de la Vendimia y dio cifras sobre los créditos otorgados al sector de la vitivinicultura.

En el inicio de su agenda de actividades en Mendoza, el Banco Nación encabezó un encuentro con referentes del sector productivo de la provincia, del que participaron 225 empresas, junto al gobernador Alfredo Cornejo y miembros de su gabinete. En el marco del 90° aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia —de la que la entidad es patrocinadora principal—, el banco anunció un desempeño récord en el financiamiento al complejo vitivinícola, uno de los principales motores productivos y exportadores de la región.

Durante 2025, la entidad otorgó más de $46 mil millones en préstamos con condiciones especiales para el sector, lo que representó un incremento del 448% respecto del año anterior y superó incluso el crecimiento del 300% registrado en 2024. Desde el Banco Nación informaron que en lo que va de 2026, además, el banco colocó $12,5 mil millones a través de la línea de crédito destinada a gastos de cosecha, acarreo de uva y elaboración de productos vitivinícolas.

“En apenas 20 días, el financiamiento alcanzó a 108 clientes, en línea con el objetivo de seguir ampliando el apoyo al sector y consolidar un nuevo año de crecimiento récord”, detallaron desde la entidad bancaria. Agregaron que lo resultados fueron presentados durante un encuentro con empresarios de la región encabezados por el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, acompañados por miembros del directorio y el gerente general, Gastón Álvarez.

Distinción a empresas locales En ese marco, la entidad también distinguió a empresas clientes por su trayectoria y compromiso con el desarrollo local, la conectividad digital, la sinergia institucional, la movilidad estratégica y el impulso comercial, entre otras categorías. Las firmas reconocidas fueron Arturo Yacopini e Hijos SA, Cooperativa Electrificación Rural Alto Verde y Algarrobo Grande Ltda., Grupo Lorenzo, Granja Benedetti y Empresa Broda.

Alfredo Cornejo y Gastón Álvarez Durante la entrega de reconocimientos, Wasserman estuvo acompañado por el vicepresidente segundo del banco, Carlos Balter; los directores José Luis Pérsico, Armando Guibert, Delfina Hempe, Jaquelina Truzzell y Miguel White; el síndico Marcelo Bastante; y la titular de Nación Servicios, Paula Bibini.