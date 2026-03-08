Tras la tormenta que impidió Vendimia, persiste la nubosidad y hay alerta en Mendoza: en qué zonas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 12°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Luego de las fuertes tormentas que se registraron este sábado en diversas zonas de Mendoza, el tiempo comienza a dar señales de mejoras. En algunos departamentos ya amaneció soleado, aunque en otros el cielo continúa cubierto y se esperan tormentas, según la alerta amarilla que rige en la zona Este provincial.

Tiempo para este domingo La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo parcialmente nublado con lluvias y alerta amarilla por tormentas en el Este provincial. Se anuncia una máxima de 25°C y una mínima de 12°C, con vientos moderados del sector sur. En la Cordillera, por su parte, se anticipan precipitaciones.

Además, también se prevé la posible caída de granizo, por lo que recomiendan tomar precauciones. Se esperan tormentas hasta horas de la tarde/noche y se anticipa que cerca de las 18., la nubosidad comience a disminuir ya sin probabilidad de precipitaciones.