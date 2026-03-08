Tras la tormenta que impidió Vendimia, persiste la nubosidad y hay alerta en Mendoza: en qué zonas

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo parcialmente nublado con lluvias y alerta amarilla por tormentas en el Este provincial. Se anuncia una máxima de 25°C y una mínima de 12°C, con vientos moderados del sector sur. En la Cordillera, por su parte, se anticipan precipitaciones.
Además, también se prevé la posible caída de granizo, por lo que recomiendan tomar precauciones. Se esperan tormentas hasta horas de la tarde/noche y se anticipa que cerca de las 18., la nubosidad comience a disminuir ya sin probabilidad de precipitaciones.
¿Cómo estará el lunes 9?
El lunes 9 de marzo se espera una mejora clara del tiempo. La nubosidad comenzará a disminuir y la temperatura irá creciendo. La máxima será de 27°C y la mínima de 11°C, sumado a vientos moderados del noreste. También se indica poca nubosidad en la Cordillera.