8 de marzo de 2026 - 19:27

Así trabajaron para limpiar el teatro griego y dejarlo a punto tras la intensa tormenta

Tras la tormenta que obligó a suspender el Acto Central, se realizaron intensos trabajos para dejar el teatro griego en óptimas condiciones.

Limpieza del teatro griego Frank Romero Day tras las intensas tormentas del domingo para dejarlo a punto para el Acto Central de la Vendimia

Limpieza del teatro griego Frank Romero Day tras las intensas tormentas del domingo para dejarlo a punto para el Acto Central de la Vendimia

Foto:

Captura de video
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tras la suspensión del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 previsto para el sábado en primer lugar, el panorama tras el fenómeno climático era complejo: el agua y el barro coparon las gradas del teatro griego Frank Romero Day.

Ante esta situación, en horas de la tarde se realizaron intensos trabajos para dejar el teatro griego en condiciones óptimas, tanto para los artistas como para los espectadores.

A pesar de la magnitud de las tareas en el interior, se reporta que la situación en los ingresos al teatro es tranquila y todo se encuentra preparado para recibir a miles de mendocinos y turistas en el teatro ubicado en el piedemonte mendocino para celebrar su edición 90.

Recomendaciones y advertencias

El Gobierno de Mendoza informó que el Acto Central se llevará a cabo esta noche a partir de las 21:00 horas. Esta edición es particularmente significativa, ya que culminará con la coronación de la soberana nacional número 90, en un despliegue que contará con 750 artistas en escena.

La propuesta artística busca combinar la tradición con una mirada contemporánea, honrando las raíces históricas de la festividad.

Ante la inestabilidad climática reciente, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones y advertencias para los asistentes:

  • Se solicita suma precaución a quienes decidan ubicarse en los cerros aledaños.
  • Se sugiere asistir con calzado adecuado, además de llevar paraguas o pilotos y abrigo.
  • El Gobierno provincial informó que, ante cualquier cambio de último momento en los pronósticos meteorológicos, se comunicará de manera inmediata a la población.

Con el escenario prácticamente listo y las tareas de mantenimiento en su etapa final, Mendoza se prepara para vivir una noche mágica.

