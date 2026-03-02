Una desopilante parodia a los grandes animadores de los ’90 donde el excéntrico Gerardo Muñeco presenta talentos inesperados en una noche que promete música, humor y caos escénico.

De los creadores de MONÓLOGOS HEROICOS, LLEGA DOMINGO DE MUÑECO

El gran Gerardo Muñeco, conductor excéntrico e indiscutido cazatalentos, presenta su show Sábado de Muñeco para mostrar y contar divertidísimas anécdotas sobre cómo fue conociendo a cada uno de los talentos que trabajan con él.

O más bien:

Parodiando a los animadores de los ’90, Rodrigo Casavalle interpreta a Gerardo Muñeco, un hacedor de la cultura popular, a veces empresario, a veces productor y frecuentemente prófugo de la justicia, que descubre talentos y los presenta en su noche de jueves –que no siempre son jueves–; de hecho, en este caso es domingo.

En esta ocasión, su gran hallazgo será Fran Páez Grillo, quien intentará llevar a cabo su recital, pero su noche de “fama” será recurrentemente interrumpida por músicos invitados a los que Gerardo les debe favores: FlamenCarlo, un reconocido cantor andaluz con problemas lumbares; Adrián Lacio, músico que experimenta y fusiona los géneros de heavy metal y comedia musical; y Clarito, un joven de sensibilidad extrema que, luego de un retiro espiritual, compone música indie.

Actúan: Rodrigo Casavalle y Fran Páez Grillo Duración: 70’ aprox. Entradas: https://losandes2.mitiendanube.com/productos/2x1-domingo-de-muneco-3n0uq/ FICHA TÉCNICA Show: Domingo de muñeco Dirigen y actúan: De Rodrigo Casavalle y Fran Paez Grillo + músicos invitados. Ernesto Perez Mata, Santiago Marino, Nicolás Riquero. Hora: 20 hs. Fecha: Domingo 15 de marzo Canción en spotify del espectáculo - CLICK ACÁ Spotify Fran Paez Grillo - CLICK ACÁ Produce: Universo Silvia Más info en @universosilvia @rodrigocasavalle