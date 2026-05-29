29 de mayo de 2026 - 17:15

Damiens: El aclamado unipersonal regresa a la cartelera mendocina

El unipersonal 'Damiens', inspirado en Foucault, regresa al Teatro Quintanilla con su propuesta de poesía y grotesco. La función será este domingo 31 de mayo.

Joaquín De Lucia en Damiens.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Por Daniel Arias Fuenzalida

Tras un exitoso recorrido por las salas independientes durante el año pasado, la cartelera cultural de la provincia se prepara para recibir el regreso de una de las propuestas más potentes de la escena reciente. Damiens, la elogiada obra del dramaturgo Cristian Palacios, dará inicio a su segunda temporada con una función imperdible el próximo domingo 31 de mayo a las 20 en el Teatro Quintanilla, ubicado en el corazón de la Ciudad de Mendoza (Plaza Independencia).

La pieza teatral, interpretada y codirigida por Joaquín de Lucia, ofrece una experiencia poética e intensa de teatro físico y dramático.

En escena, un único cuerpo se transforma de manera constante para dar vida a personajes tan disímiles como campesinos, reyes, amantes y fantasmas, quienes emergen entre gestos absurdos y un potente entramado de palabras fragmentadas.

Damiens: unipersonal inspirado en textos de Foucault

Inspirada en los análisis del filósofo Michel Foucault sobre el suplicio de Robert-François Damiens y el nacimiento de las cárceles modernas, la puesta construye un universo inquietante donde el poder, la violencia y la memoria histórica atraviesan directamente al espectador.

Damiens
Joaquín De Lucia en Damiens.

Joaquín De Lucia en Damiens.

Con una propuesta escenográfica despojada pero contundente —un hombre solo, una silla y una mesa—, la obra transita una tensión permanente entre lo grotesco y lo lírico.

Elogios a Damiens

La crítica especializada ha elogiado la maestría interpretativa de De Lucia, destacando su absoluto control de los recursos vocales y corporales para sostener este unipersonal.

Por ejemplo, sobre el trabajo actoral, el crítico teatral Abel Lisman destacó: “Papeles tirados por doquier. Columnas de diarios. Un escritor entre la inspiración y el soliloquio. ¿Qué busca? (...) Joaquín de Lucia demuestra manejar los recursos vocales, corporales e interpretativos con maestría.”

La dirección general del espectáculo está a cargo de Eugenia Videla junto al propio protagonista, acompañados por Belén Blu en iluminación y arte, y Flor Marziali en producción.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la plataforma Entrada Web con un valor promocional de preventa de $12.000 hasta el viernes previo. El pase general en taquilla tendrá un costo de $15.000.

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