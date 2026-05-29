Del Pity Álvarez al DJ Guilherme Peixoto: los shows que vienen en lo que queda del 2026

La agenda musical de Mendoza atraviesa uno de sus momentos más intensos de los últimos años. Entre regresos históricos, giras despedida, aniversarios cargados de nostalgia y festivales multitudinarios, la provincia se prepara para una segunda mitad de 2026 atravesada por recitales que prometen convocar públicos de todas las generaciones.

Uno de los regresos más esperados será el de Pity Álvarez, en lo que será un reencuentro cargado de emoción para los fans. El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados se presentará el 13 de junio en el Teatro Griego Frank Romero Day, un escenario que ha vuelto a ponerse en valor fuera de las fechas vendimiales y por el que ya pasaron Los Piojos y Tan Biónica.

Este concierto estará atravesado por el peso simbólico de su regreso, tras duros episodios vividos en los últimos años. El músico reapareció recientemente con el lanzamiento del single “Lejos de Ser”, acompañado por un videoclip protagonizado junto a Rodrigo de la Serna, y desde finales del año pasado inició una serie de recitales multitudinarios que confirmaron su lugar central dentro del rock argentino. Las entradas están disponibles en Enigmatickets.com.

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El show mendocino llegará después de actuaciones convocantes en Córdoba y Rosario, donde reunió decenas de miles de personas. Sobre el escenario repasará clásicos fundamentales del rock argentino como “Me gustas mucho”, “Fuego”, “Una vela” y “Quieren rock”, acompañado por una banda integrada por Matías Mango, Gabriel Prajsnar, Juan Colonna, Hernán Salas y Bárbara Corvalán.

El retorno de Pity inevitablemente dialoga con su historia reciente, marcada por problemas de salud mental, adicciones y el proceso judicial derivado del asesinato de Cristian Díaz. Tras años de tratamientos psiquiátricos y alejamiento de los escenarios, su regreso se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados del rock nacional.

David Lebón y Pedro Aznar: 25 de julio

En julio, el Arena Maipú recibirá una noche cargada de historia del rock nacional: David Lebón y Pedro Aznar volverán a reunirse para interpretar las canciones de Serú Girán. El recital del 25 de julio promete transformarse en un acontecimiento emotivo para varias generaciones que crecieron con uno de los grupos más influyentes de la música argentina, y las entradas ya están disponibles en Ticketek.

No Te Va Gustar: 1 de agosto

En el Arena Maipú desembarcará No Te Va Gustar, que traerá el 1 de agosto su nuevo disco “Florece el caos”, un trabajo que mezcla crítica social, rock y ritmos rioplatenses. La banda uruguaya continúa consolidando una relación histórica con el público mendocino y regresará con un show que combinará nuevas canciones y clásicos inevitables. Entradas a la venta en Ticketek y boletería del Arena Maipú.

Los Kjarkas: 7 de agosto

La música popular latinoamericana tendrá otro de sus momentos fuertes con la despedida de Los Kjarkas. El conjunto boliviano llegará el 7 de agosto al Arena Maipú dentro de la gira final encabezada por Gonzalo Hermosa. Después de más de seis décadas de trayectoria, el grupo iniciará un recorrido emotivo por canciones fundamentales de la música andina, un repertorio que atravesó fronteras y generaciones en toda América Latina. Entradas a la venta en Ticketek y boletería del Arena Maipú.

Axel: 11 de septiembre

Axel regresará el 11 de septiembre al Arena Maipú con Así Es Vivir Tour”, un espectáculo que servirá como presentación oficial de su nuevo álbum “Vuelve”, aunque también repasará las baladas y canciones románticas que lo consolidaron como uno de los artistas más escuchados del país. Entradas en Ticketek y boletería del Arena Maipú.

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Flor Bertotti: 19 de septiembre

Muy esperado también es el desembarco de Florencia Bertotti con “Otra vuelta”, la gira despedida basada en las canciones de “Floricienta”. El recital será el 19 de septiembre en el Arena Maipú y se inscribe dentro de un fenómeno internacional inesperado: la reedición del universo creado por Cris Morena volvió a convocar multitudes en Latinoamérica y Europa. Bertotti agotó doce funciones en el Movistar Arena y desde 2023 viene recorriendo distintos países con un espectáculo que mezcla nostalgia, coreografías y una puesta visual imponente. Canciones como “Flores amarillas”, “Mi vestido azul” y “Hay un cuento” volverán a convertirse en himnos colectivos. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketek Argentina y en la boletería del estadio.

Fiesta de la Cerveza del Sur: 26 de septiembre

Entre los eventos más convocantes del año también aparece la segunda edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, que se realizará el 26 de septiembre en el Predio Ferial de General Alvear. El festival confirmó una programación atravesada por figuras de enorme convocatoria como Divididos, Bandalos Chinos, Cruzando el Charco, Kapanga, Lisandro Aristimuño y Topa, además de propuestas vinculadas a la gastronomía y la producción regional. La venta de entradas ya se encuentra habilitada a través de Ticketek, además de puntos físicos como el Cine Teatro Antonio Lafalla, delegaciones municipales, el Informador Turístico y Vinilo Group en San Rafael.

Bandana: 2 de octubre

En una línea similar a Bertotti, Bandana celebrará sus 25 años con una gira nacional que desembarcará el 2 de octubre en el Arena Maipú Stadium. Tras rumores de una posible presentación en la Vendimia y otra en mayo, finalmente el grupo surgido del fenómeno televisivo “Popstars” regresará con Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha para reinterpretar canciones que definieron una época. Temas como “Guapas”, “Maldita noche” y “Llega la noche” volverán a sonar en versiones renovadas. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketek Argentina y en la boletería del estadio.

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Camerata Bariloche: 2 de octubre

El mismo día, tendrá lugar una propuesta vinculada a la música académica. La prestigiosa Camerata Bariloche llegará el 2 de octubre al Teatro Mendoza con su gira “Clásicos de los clásicos”, celebrando 59 años de trayectoria. El conjunto, integrado por músicos del Teatro Colón y de la Sinfónica Nacional, continúa siendo una referencia indiscutida de la música de cámara latinoamericana. Entradas a la venta en Tu Entrada y MaxiMall.

DJ Padre Guilherme: 10 de octubre

Dentro de las visitas internacionales más singulares aparece además el Padre Guilherme Peixoto, el sacerdote portugués que revolucionó la escena electrónica católica y que llegará el 10 de octubre al Parque Dueño del Sol, en Junín. Conocido mundialmente por mezclar música electrónica con espiritualidad y celebraciones religiosas multitudinarias, Guilherme saltó a la fama internacional luego de sus participaciones en encuentros juveniles y festivales vinculados al Vaticano. En Argentina reunió en mayo a unas 150 mil personas, con un multitudinario set en la Plaza de Mayo por el año del fallecimiento del Papa Francisco. El evento mendocino permitirá el ingreso de menores desde los 10 años y tendrá entradas generales a 32 mil pesos en Entradaweb, además de promociones en cuotas sin interés.

Marcela Morelo: 24 de octubre

Semanas después será el turno de Marcela Morelo, que llegará el 24 de octubre al Teatro Mendoza para presentar “La Morelo”, un trabajo atravesado por sonidos populares y nuevas versiones de su repertorio clásico. La cantante mantiene desde hace años una relación muy fuerte con el público mendocino y su regreso promete una noche íntima y repleta de hits. Entradas en Entradaweb y Maxi Mall.

Camilo: 2 de noviembre

Otro de los recitales con perfil masivo será el de Camilo, quien llegará el 2 de noviembre con su Worldwide Tour 2026. El colombiano se convirtió en uno de los artistas latinos más populares de los últimos años gracias a una mezcla de pop, romanticismo y cercanía emocional con su público, autodenominado “La Tribu”. El Arena Maipú convocará a miles de personas, confirmando la centralidad de Mendoza dentro de los circuitos de giras sudamericanas. Entradas a la venta en Ticketek y boletería del Arena Maipú.

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Diego Torres: 20 de noviembre

Diego Torres desembarcará el 20 de noviembre en el Arena Maipú con Mi Norte & Mi Sur Tour, una gira que funciona como recorrido integral por toda su carrera y que vuelve a poner en escena el carisma y la potencia popular de uno de los nombres más convocantes del pop latino argentino. Entradas en Ticketek y boletería del Arena Maipú.

Ciro y Los Persas: 12 de diciembre

El rock también tendrá una cita de alto voltaje con Ciro y Los Persas, una de las bandas infaltables del calendario mendocino, que regresará el 12 de diciembre al Arena Maipú Stadium. La banda liderada por Andrés Ciro Martínez llegará en medio de un ambicioso tour internacional que incluye Estados Unidos y Europa. El grupo mantiene intacta su capacidad de convocatoria y viene consolidando nuevos temas dentro de un repertorio atravesado por clásicos de Los Piojos y canciones fundamentales de su etapa actual. Entradas a la venta en Ticketek y boletería del Arena Maipú.

La cumbia dice presente

Los Palmeras y Karina compartirán escenario del Arena Maipú el 18 de julio en una celebración pensada para el Día del Amigo, mientras que La Delio Valdez volverá el 25 de septiembre con su mezcla de cumbia orquestal y militancia cultural. Las entradas de ambos shows también están disponibles en Ticketek.