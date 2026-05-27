El fenómeno de las "Gladiadoras K-Pop" llega a Mendoza con dos shows para toda la familia

El espectacular concierto "Golden Power" se presentará en junio en la provincia en vivo. Los shows serán el próximo viernes 5 en el Teatro Roma de San Rafael y el sábado 6 en el Plaza de Godoy Cruz. Las entradas ya están a la venta en Entradaweb.com.ar.

Escándalo en el show de Fito Páez: fanáticos lo abuchearon porque no querían oír las nuevas canciones

Los fanáticos del pop coreano y de los grandes espectáculos tienen una cita obligada en la provincia. En el marco de su Gira Internacional 2026, llega a Mendoza "Gladiadoras K-Pop: Golden Power", una ambiciosa súper producción que promete unir el fenómeno de las guerreras del K-Pop con música en vivo.

Lejos de ser un recital convencional, "Golden Power" propone una inmersión total. El show trae al escenario toda la fuerza y el carisma de sus tres protagonistas, respaldadas por un despliegue técnico de nivel mundial que promete dejar a la audiencia con toda la adrenalina.

La puesta en escena impactará desde el primer minuto a través de una pantalla LED gigante de alta definición que funcionará como un telón de fondo dinámico, transportando al público por diferentes mundos y batallas épicas. El power se completará con efectos especiales de última generación, que incluyen pirotecnia controlada, sistemas de iluminación robótica de alto impacto y efectos atmosféricos.

Gladiadors POP AA-56

Show musical en vivo y coreografías explosivas

Una de las grandes apuestas de esta gira es la fuerza de la música en directo. Rompiendo con los estándares tradicionales del género, los hits del show cobrarán nueva vida gracias a una potente banda con músicos en vivo (guitarra eléctrica, bajo y teclados), que aportarán una textura rockera y orgánica a cada una de las canciones.

El despliegue escénico se potenciará con un cuerpo de baile masculino de élite, encargado de acompañar a las tres gladiadoras con coreografías explosivas y una sincronización perfecta.