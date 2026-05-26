Soledad Pastorutti sorprendió en el show de Ricardo Arjona: un hit a dúo y un regalo bien patrio

La folclorista se sumó a Euge Quevedo y Ángela Leiva, quienes ya habían interpretado "Fuiste tú" en shows anteriores del artista guatemalteco.

El look de Soledad Pastorutti para el show de Ricardo Arjona, donde cantó junto al guatemalteco

Soledad Pastorutti y Ricardo Arjona este 25 de mayo en el Movistar Arena

Ricardo Arjona vivió este lunes una noche cargada de emoción en el cierre de la primera etapa de su residencia en Buenos Aires. El cantante guatemalteco se presentó en el Movistar Arena ante miles de personas y tuvo una invitada de lujo en fecha patria: Soledad Pastorutti.

En medio del recital realizado este 25 de mayo, “La Sole” apareció sobre el escenario para interpretar junto a Arjona la canción “Fuiste tú”, uno de los clásicos más populares del artista. La participación de la cantante santafesina generó una inmediata ovación del público, que celebró el cruce entre el folklore argentino y la balada romántica.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SOLEDAD (@sole_pastorutti) El regalo de La Sole a Ricardo Arjona Pero el momento no terminó ahí. Durante la presentación, Soledad también le entregó un poncho a Arjona, en un gesto simbólico vinculado a las raíces argentinas y a la fecha patria.

El cantante recibió el regalo con sorpresa y agradecimiento, mientras los asistentes acompañaban con aplausos. “¿Te ayudo?”, le dijo la Sole e invitó al guatemalteco a vestir la prenda clásica.

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