26 de mayo de 2026 - 10:11

Soledad Pastorutti sorprendió en el show de Ricardo Arjona: un hit a dúo y un regalo bien patrio

La folclorista se sumó a Euge Quevedo y Ángela Leiva, quienes ya habían interpretado "Fuiste tú" en shows anteriores del artista guatemalteco.

Soledad Pastorutti y Ricardo Arjona este 25 de mayo en el Movistar Arena

Soledad Pastorutti y Ricardo Arjona este 25 de mayo en el Movistar Arena

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El look de Soledad Pastorutti para el show de Ricardo Arjona, donde cantó junto al guatemalteco

El look de Soledad Pastorutti para el show de Ricardo Arjona, donde cantó junto al guatemalteco

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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En medio del recital realizado este 25 de mayo, “La Sole” apareció sobre el escenario para interpretar junto a Arjona la canción “Fuiste tú”, uno de los clásicos más populares del artista. La participación de la cantante santafesina generó una inmediata ovación del público, que celebró el cruce entre el folklore argentino y la balada romántica.

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El regalo de La Sole a Ricardo Arjona

Pero el momento no terminó ahí. Durante la presentación, Soledad también le entregó un poncho a Arjona, en un gesto simbólico vinculado a las raíces argentinas y a la fecha patria.

El cantante recibió el regalo con sorpresa y agradecimiento, mientras los asistentes acompañaban con aplausos. “¿Te ayudo?”, le dijo la Sole e invitó al guatemalteco a vestir la prenda clásica.

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El look de Soledad Pastorutti para el show de Ricardo Arjona, donde cantó junto al guatemalteco
El look de Soledad Pastorutti para el show de Ricardo Arjona, donde cantó junto al guatemalteco

El look de Soledad Pastorutti para el show de Ricardo Arjona, donde cantó junto al guatemalteco

Los shows de Arjona en Argentina

Con esta residencia, Arjona completó 14 shows en el Movistar Arena y dos presentaciones en Córdoba dentro de su gira “Lo que El Seco no dijo”, producida por Fénix Entertainment. La propuesta combina clásicos de toda su carrera, una puesta en escena renovada y un formato más cercano e íntimo con el público.

El éxito de ventas fue tal que el artista confirmó nuevas fechas en Argentina para julio. Los próximos conciertos en Buenos Aires serán el 1, 2 y 5 de ese mes, nuevamente en el Movistar Arena, donde miles de fanáticos agotaron localidades en tiempo récord.

Ricardo Arjona y sus nuevas fechas en Argentina.
Ricardo Arjona y sus nuevas fechas en Argentina.

Ricardo Arjona y sus nuevas fechas en Argentina.

A lo largo de sus presentaciones, Ricardo Arjona volvió a demostrar la fuerte conexión que mantiene con el público argentino desde hace décadas. “Fuiste tú” es su clásico con el que invita a famosas argentinas para cantar con él en el escenario, entre ellas estuvieron Ángela Leiva y Euge Quevedo.

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