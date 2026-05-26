El mendocino Robertito Funes Ugarte explotó en vivo tras un insulto en Plaza de Mayo: "Como la de tu hija"

La cobertura de los festejos por el 25 de Mayo en Plaza de Mayo dejó un momento inesperado y de tensión al aire del canal LN+. Mientras realizaba un móvil en vivo, Robertito Funes Ugarte terminó protagonizando un fuerte cruce con un hombre que lo insultó delante y detrás de cámara.

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El episodio ocurrió cuando el periodista mendocino entrevistaba a un grupo de mujeres en medio del clima político que atravesó la celebración. Entre banderas argentinas, consignas libertarias y una Plaza de Mayo colmada, un hombre lanzó un comentario dirigido al conductor que rápidamente cambió el tono de la transmisión.

El hombre que insultó a Robertito en Plaza de Mayo.

El hombre que insultó a Robertito en Plaza de Mayo.

“Rosca floja”, gritó el hombre mientras pasaba cerca del móvil televisivo. La frase, que no es la primera vez que se la gritan a Robertito, provocó una reacción inmediata del periodista. Interrumpió la nota y se dio vuelta visiblemente molesto para responderle en vivo.

“Decímelo acá si sos tan vivo”, lanzó mientras intentaba acercarlo al micrófono . Sin embargo, el transeúnte no retrocedió y volvió a apuntar contra el periodista mirando directamente a cámara: “Viva la patria de ellos también. Saludos al ‘rosca floja’”, respondió antes de seguir caminando.

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Porque le dijeron "rosca floja" en la calle y respondió: "Rosca floja como la de tu hija..."pic.twitter.com/g1dIWDeUFZ — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 25, 2026

A lo que Funes Ugarte rápidamente retrucó: “Como la de tu hija”. Y sumó una disculpa pero que no se podía quedar callado ante semejante insulto.

La tensión siguió algunos segundos más. Todavía molesto por la situación, Robertito cerró: “Bueno, se lo tenía que decir. Un olor a alcohol tenía encima”.

No es la primera vez que insultan a Robertito en cámara

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Por los comentarios sobre una discusión de Robertito Funes Ugarte en la calle pic.twitter.com/kxePi8NukA — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 4, 2025

El apodo “rosca floja” no surgió ahora. La frase se instaló hace meses luego de un episodio de tránsito protagonizado por el periodista, cuando una persona lo insultó y le dijo “rosca floja” durante la discusión en la vía pública. Desde entonces, el término reaparece con frecuencia en redes sociales y situaciones públicas vinculadas al conductor.