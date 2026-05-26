El mendocino Robertito Funes Ugarte explotó en vivo tras un insulto en Plaza de Mayo: "Como la de tu hija"

La cobertura de los festejos por el 25 de Mayo en Plaza de Mayo dejó un momento inesperado y de tensión al aire del canal LN+. Mientras realizaba un móvil en vivo, Robertito Funes Ugarte terminó protagonizando un fuerte cruce con un hombre que lo insultó delante y detrás de cámara.
El episodio ocurrió cuando el periodista mendocino entrevistaba a un grupo de mujeres en medio del clima político que atravesó la celebración. Entre banderas argentinas, consignas libertarias y una Plaza de Mayo colmada, un hombre lanzó un comentario dirigido al conductor que rápidamente cambió el tono de la transmisión.
El hombre que insultó a Robertito en Plaza de Mayo.
El hombre que insultó a Robertito en Plaza de Mayo.
gentileza
El insulto a Robertito Funes Ugarte: "Rosca..."
“Rosca floja”, gritó el hombre mientras pasaba cerca del móvil televisivo. La frase, que no es la primera vez que se la gritan a Robertito, provocó una reacción inmediata del periodista. Interrumpió la nota y se dio vuelta visiblemente molesto para responderle en vivo.
“Decímelo acá si sos tan vivo”, lanzó mientras intentaba acercarlo al micrófono. Sin embargo, el transeúnte no retrocedió y volvió a apuntar contra el periodista mirando directamente a cámara: “Viva la patria de ellos también. Saludos al ‘rosca floja’”, respondió antes de seguir caminando.
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A lo que Funes Ugarte rápidamente retrucó: “Como la de tu hija”. Y sumó una disculpa pero que no se podía quedar callado ante semejante insulto.
La tensión siguió algunos segundos más. Todavía molesto por la situación, Robertito cerró: “Bueno, se lo tenía que decir. Un olor a alcohol tenía encima”.
No es la primera vez que insultan a Robertito en cámara
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El apodo “rosca floja” no surgió ahora. La frase se instaló hace meses luego de un episodio de tránsito protagonizado por el periodista, cuando una persona lo insultó y le dijo “rosca floja” durante la discusión en la vía pública. Desde entonces, el término reaparece con frecuencia en redes sociales y situaciones públicas vinculadas al conductor.