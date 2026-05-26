26 de mayo de 2026 - 10:24

El mendocino Robertito Funes Ugarte explotó en vivo tras un insulto en Plaza de Mayo: "Como la de tu hija"

Un manifestante se acercó al conductor de LN+ y le dijo un viejo insulto que remitió a un episodio ya conocido en redes sociales.

El insulto que enfureció a Robertito Funes Ugarte en vivo en Plaza de Mayo.

El insulto que enfureció a Robertito Funes Ugarte en vivo en Plaza de Mayo.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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El episodio ocurrió cuando el periodista mendocino entrevistaba a un grupo de mujeres en medio del clima político que atravesó la celebración. Entre banderas argentinas, consignas libertarias y una Plaza de Mayo colmada, un hombre lanzó un comentario dirigido al conductor que rápidamente cambió el tono de la transmisión.

El hombre que insultó a Robertito en Plaza de Mayo.
El hombre que insultó a Robertito en Plaza de Mayo.

El hombre que insultó a Robertito en Plaza de Mayo.

El insulto a Robertito Funes Ugarte: "Rosca..."

“Rosca floja”, gritó el hombre mientras pasaba cerca del móvil televisivo. La frase, que no es la primera vez que se la gritan a Robertito, provocó una reacción inmediata del periodista. Interrumpió la nota y se dio vuelta visiblemente molesto para responderle en vivo.

“Decímelo acá si sos tan vivo”, lanzó mientras intentaba acercarlo al micrófono. Sin embargo, el transeúnte no retrocedió y volvió a apuntar contra el periodista mirando directamente a cámara: “Viva la patria de ellos también. Saludos al ‘rosca floja’”, respondió antes de seguir caminando.

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A lo que Funes Ugarte rápidamente retrucó: “Como la de tu hija”. Y sumó una disculpa pero que no se podía quedar callado ante semejante insulto.

La tensión siguió algunos segundos más. Todavía molesto por la situación, Robertito cerró: “Bueno, se lo tenía que decir. Un olor a alcohol tenía encima”.

No es la primera vez que insultan a Robertito en cámara

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El apodo “rosca floja” no surgió ahora. La frase se instaló hace meses luego de un episodio de tránsito protagonizado por el periodista, cuando una persona lo insultó y le dijo “rosca floja” durante la discusión en la vía pública. Desde entonces, el término reaparece con frecuencia en redes sociales y situaciones públicas vinculadas al conductor.

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