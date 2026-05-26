Se supo que le dijo Manuel a Lola tras su expulsión de Gran Hermano: "Es muy complicado"

A menos de una semana de haber reingresado a Gran Hermano Generación Dorada , gracias al voto del público, Lola Tomaszeuski fue expulsada por brindar información del exterior. Además, Manuel Ibero quedó automáticamente en placa de nominados por hablar estrategias de juego con ella.

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El pasado 25 de mayo, Lola abandonó la casa y Manuel, el participante con quien inició un intenso romance dentro del reality , no pudo contener el llanto y la desesperación y le hizo un pedido al oído.

“Te quiero. Esperame”, le dijo el jugador entre lágrimas. Lola , visiblemente angustiada, le respondió: “Tranqui, obvio… Y perdoname”. “No, perdoname a mí”, contestó el ex de Zoe Bogach, completamente desconsolado.

Qué dijo Lola tras ser expulsada de Gran Hermano

Luego de conocer la decisión de Gran Hermano, Lola se mostró en shock frente a sus compañeros. “Duró poquito. No lo puedo creer. Estoy en shock porque en ningún momento lo hice con intención”, expresó la ahora exparticipante segundos antes de abandonar la casa.

Gran Hermano Lola fue expulsada de Gran Hermano por dar información del exterior. Web

Además, hizo una autocrítica por lo ocurrido: “Soy una boluda. Me fui de boca. Es muy complicado”.

De este modo, el gran sueño de la oriunda de Bariloche llegó a su fin - solo duró 53 días, dividido en dos ingresos- y resta saber si tendrá reemplazante. Esto se sabrá en los próximos días y podría ser un Golden Ticket o la siguiente persona con más voto del repechaje que no logró ingresar.

En el caso de respetar la decisión del público, quién debería ingresar al juego es Carmiña, que días atrás tuvo un fuerte cruce en redes sociales contra la producción de Gran Hermano.