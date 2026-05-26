26 de mayo de 2026 - 09:19

Se supo que le dijo Manuel a Lola tras su expulsión de Gran Hermano: "Es muy complicado"

El concursante rompió en llanto y le hizo un pedido muy especial a la influencer luego de que fuera expulsada por dar información del exterior.

Lola fue expulsada de Gran Hermano por dar información del exterior.

Lola fue expulsada de Gran Hermano por dar información del exterior.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

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“Te quiero. Esperame”, le dijo el jugador entre lágrimas. Lola, visiblemente angustiada, le respondió: “Tranqui, obvio… Y perdoname”. “No, perdoname a mí”, contestó el ex de Zoe Bogach, completamente desconsolado.

Qué dijo Lola tras ser expulsada de Gran Hermano

Luego de conocer la decisión de Gran Hermano, Lola se mostró en shock frente a sus compañeros. “Duró poquito. No lo puedo creer. Estoy en shock porque en ningún momento lo hice con intención”, expresó la ahora exparticipante segundos antes de abandonar la casa.

Gran Hermano
Lola fue expulsada de Gran Hermano por dar información del exterior.

Lola fue expulsada de Gran Hermano por dar información del exterior.

Además, hizo una autocrítica por lo ocurrido: “Soy una boluda. Me fui de boca. Es muy complicado”.

De este modo, el gran sueño de la oriunda de Bariloche llegó a su fin - solo duró 53 días, dividido en dos ingresos- y resta saber si tendrá reemplazante. Esto se sabrá en los próximos días y podría ser un Golden Ticket o la siguiente persona con más voto del repechaje que no logró ingresar.

En el caso de respetar la decisión del público, quién debería ingresar al juego es Carmiña, que días atrás tuvo un fuerte cruce en redes sociales contra la producción de Gran Hermano.

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