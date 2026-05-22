Qué dijo Alex Caniggia apenas se enteró del ingreso de Charlotte a Gran Hermano: "4 de copas"

La esperada entrada de Charlotte Caniggia a la casa de Gran Hermano no dejó indiferente a nadie, y especialmente no a su hermano, Alex Caniggia . Conocido por su personalidad excéntrica y desbordante, Alex encontró en las redes sociales el espacio perfecto para expresar su particular combinación de cariño familiar y provocación.

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El mediático eligió compartir su reacción en Instagram tan pronto como su hermana hizo su aparición estelar en el programa . En el video que capturó el momento, no escatimó en palabras: "Sis rompeles bien el opi a esos barats de 4 de copas con todo o nada srackaaaa laka laka ".

Charlotte, que es uno de los últimos fichajes en la casa, ingresó en un episodio marcado por el suspenso del repechaje. En él, no solo se vaticinó el retorno de algunos ex participantes a esta competición, sino también la llegada de nuevas figuras al juego, entre ellas, Charlotte misma.

Este momento, más allá de la expectativa dentro de la casa, causó un gran revuelo en redes y medios de comunicación. Una segunda publicación por parte de Alex Caniggia fue aún más nítida en su respaldo: "Vamos la sis in the TV" exclamó, sumando más madera al fuego de su entusiasmo, celebrando abiertamente la nueva incursión televisiva de su hermana.

La relación entre los hermanos Caniggia no siempre ha sido una trayectoria lineal o estable. Los vaivenes emocionales, ritmos afectivos inestables e intervenciones públicas, han creado entre ellos una relación que a veces parece estar permanentemente suspendida en una encrucijada de tensiones.

Gran Hermano Alex Caniggia se expresó luego del ingreso de su hermana a Gran Hermano. Web

Además, su comentario, como es habitual, no pasó desapercibido. La casa de Gran Hermano siempre ha sido un espacio que genera tanto expectación como controversia. El nuevo ingreso de Charlotte alimenta el interés tanto dentro como fuera del programa y parece sumar tensiones, pero esta vez, expande también el círculo de su narrativa familiar.

Embed - CHARLOTTE CANIGGIA LLEGÓ A GRAN HERMANO 2026

Con su apoyo manifiesto y su intrépida presencia en el plano público, Alex Caniggia se posiciona como una figura que, al margen de los múltiples matices que su familia representa ante las cámaras, continúa brindando titulares. La entrada de Charlotte en la escena del Gran Hermano actual no solo aviva las brasas del espectáculo televisivo, sino que reinventa, incluso por momentos, la dinámica mediática del reconocido clan Caniggia.