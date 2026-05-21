"Nunca te dejé de querer": Moria Casán y Georgina Barbarossa se reconciliarion en vivo

Moria Casán y Georgina Barbarossa protagonizaron uno de los momentos más emotivos y sorprendentes de la televisión argentina al reconciliarse en vivo después de más de dos décadas de distanciamiento. El histórico intercambio ocurrió durante una conexión simultánea entre Telefe y El Trece, donde ambas conductoras recordaron su amistad, hablaron de las heridas del pasado y terminaron llorando frente a millones de espectadores.

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Quien dio el primer paso en televisión fue Moria Casán. “¡ Bienvenida a mi vida! Quiero agradecerte que hayas pensado este dúplex. Fue impensado para mí y me pareció maravilloso. Es un acto de amorosidad”, expresó “La One”, visiblemente movilizada.

Por su parte, Georgina Barbarossa reconoció que atravesó años de enojo y dolor tras la ruptura de la amistad, aunque aseguró que el tiempo ayudó a sanar las diferencias. “Fue muy lindo encontrarnos. Eras una columna para mí. Pero ya somos chicas grandes y pasó mucha agua bajo el puente”, afirmó.

Fiel a su estilo, Moria apeló al humor en medio de la emoción y lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “La grieta no tiene por qué existir. La grieta entre las piernas solamente ”.

Sin embargo, el tono íntimo volvió rápidamente cuando Georgina recordó algunos de los momentos más difíciles que compartieron juntas. “Yo he llorado sobre tu hombro muchas veces. Nuestros hijos merendaban juntos en mi casa. Hemos sido muy amigas”, señaló.

Embed “Me encanta recuperar esta amistad”. La emotiva despedida entre Moria Casán y Georgina Barbarossa en el histórico dúplex que realizaron ambos programas.



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Moria también repasó etapas complejas de su vida personal y económica. “Estaba en una época en la que me habían estafado. Salía de mi casa y tenía una vida muy compleja. Vos estabas atravesando una situación difícil con ‘El Vasco’”, recordó, en referencia al fallecido esposo de Barbarossa.

Martín Fierro La 54° gala de los Martín Fierro reencontró en el escenario a Moria Casán, Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa. Web

El motivo que las alejó durante más de 26 años

Durante la charla, Georgina explicó cuál fue el episodio que terminó deteriorando la relación. Según contó, Moria creyó que ella había tratado mal a su hija Sofía durante una entrevista, situación que generó una profunda distancia entre ambas.

Aun así, Barbarossa recordó con emoción el apoyo que recibió de Casán durante los momentos más difíciles relacionados con las adicciones y la enfermedad de su marido. “Lloré horas sobre tu hombro porque Vasco estaba internado y no quería que se supiera. Vos me llevabas zapatos, pelucas y todo. Nos reíamos muchísimo”, contó.

La conversación alcanzó su punto más emotivo cuando Moria confesó: “Cuando te vi y te abracé, me di cuenta de que nunca te dejé de querer”.