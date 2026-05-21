21 de mayo de 2026 - 22:11

Vuelve la preocupación por Christian Petersen: internaron de urgencia al reconocido chef

La información se conoció este jueves en el programa LAM, donde revelaron que el cocinero habría ingresado acompañado por su esposa tras atravesar un episodio crítico.

Christian Petersen fue dado de alta este martes y se encuentra a la espera de los resultados médicos.&nbsp;

Christian Petersen fue dado de alta este martes y se encuentra a la espera de los resultados médicos. 

Foto:

Por Redacción Espectáculos

El estado de salud de Christian Petersen generó enorme preocupación en el mundo del espectáculo y la gastronomía luego de que trascendiera que fue internado de urgencia en el Hospital Alemán por un delicado cuadro vinculado a su salud mental. La información se conoció este jueves en el programa LAM, donde revelaron que el cocinero habría ingresado acompañado por su esposa tras atravesar un episodio crítico.

Leé además

Santiago del Moro reveló cuál es la relación que tiene con Carmiña.

Se acabó la espera: filtraron los nombres de los nuevos participantes de Gran Hermano

Por Redacción Espectáculos
Gran Hermano lideró el prime time de la noche con los reingresos y la entrada de nuevos jugadores.

Cuánto midió el ingreso de Charlotte Caniggia y el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano

Por Agustín Zamora
Christian Petersen
Christian Petersen

Christian Petersen

La periodista Pilar Smith fue quien dio detalles al aire del ciclo conducido por Ángel de Brito. “El último momento tiene que ver con el estado de salud de Christian Petersen, quien está internado en estos momentos”, anunció durante la emisión.

Qué se sabe sobre la internación de Christian Petersen

Según relató Pilar Smith, Petersen ingresó al hospital durante la noche del miércoles acompañado por su esposa, Sofía Zelaschi. Sin embargo, el dato que más impactó surgió segundos después, cuando la periodista explicó cuál habría sido el cuadro presentado por el chef al llegar a la guardia.

Nos aseguran que habría ingresado con alucinaciones”, sostuvo en vivo, generando conmoción entre los panelistas y los televidentes.

De acuerdo con la información difundida en el programa, la situación habría requerido intervención inmediata por parte del equipo médico. “Entró por la guardia y fue derivado directamente al pabellón de psiquiatría”, detalló Smith.

Christian Petersen
Christian Petersen fue trasladado al Hospital Alemán de Buenos Aires para continuar con su tratamiento.

Christian Petersen fue trasladado al Hospital Alemán de Buenos Aires para continuar con su tratamiento.

Cómo evoluciona el chef tras el episodio

A pesar de la preocupación inicial, desde el entorno médico habrían logrado estabilizar rápidamente a Christian Petersen. Hasta el momento no existe un parte oficial sobre su estado de salud, aunque en el programa aseguraron que los profesionales evalúan darle el alta en las próximas horas si la evolución continúa siendo favorable.

Mientras tanto, el chef permanece internado bajo observación y acompañado por sus familiares más cercanos.

Chef Christian Petersen
El cuadro clínico de Christian Petersen se mantiene estable, con seguimiento permanente.

El cuadro clínico de Christian Petersen se mantiene estable, con seguimiento permanente.

El antecedente de salud que sufrió en 2025

Durante el informe emitido en LAM también recordaron otro duro episodio de salud que atravesó Petersen a fines de 2025. En aquella oportunidad, el cocinero permaneció internado durante 26 días en terapia intensiva tras sufrir una grave falla multiorgánica luego de una excursión en el Volcán Lanín.

Ese episodio había generado una fuerte preocupación en el ambiente gastronómico y televisivo debido a la gravedad del cuadro clínico que presentó en aquel momento.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El ex Gran Hermano desmintió su fallecimiento en redes sociales.

Emma Vich fue dado por muerto y la confesión del ex Gran Hermano paralizó las redes sociales: "Estoy en..."

Por Agustín Zamora
La madre de Mathew Perry acusó al asistente por la muerte de su hijo: Le inyectó drogas en su cuerpo

La madre de Matthew Perry acusó al asistente por la muerte de su hijo: "Le inyectó drogas en su cuerpo"

Por Redacción Espectáculos
nunca te deje de querer: moria casan y georgina barbarossa se reconciliarion en vivo

"Nunca te dejé de querer": Moria Casán y Georgina Barbarossa se reconciliarion en vivo

Por Redacción Espectáculos
una cachetada al buen gusto: beto casella destrozo a wanda nara tras ganar el martin fierro

"Una cachetada al buen gusto": Beto Casella destrozó a Wanda Nara tras ganar el Martín Fierro

Por Redacción Espectáculos