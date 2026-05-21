Vuelve la preocupación por Christian Petersen: internaron de urgencia al reconocido chef

El estado de salud de Christian Petersen generó enorme preocupación en el mundo del espectáculo y la gastronomía luego de que trascendiera que fue internado de urgencia en el Hospital Alemán por un delicado cuadro vinculado a su salud mental. La información se conoció este jueves en el programa LAM, donde revelaron que el cocinero habría ingresado acompañado por su esposa tras atravesar un episodio crítico.

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La periodista Pilar Smith fue quien dio detalles al aire del ciclo conducido por Ángel de Brito . “El último momento tiene que ver con el estado de salud de Christian Petersen, quien está internado en estos momentos ”, anunció durante la emisión.

Según relató Pilar Smith, Petersen ingresó al hospital durante la noche del miércoles acompañado por su esposa, Sofía Zelaschi. Sin embargo, el dato que más impactó surgió segundos después, cuando la periodista explicó cuál habría sido el cuadro presentado por el chef al llegar a la guardia.

“ Nos aseguran que habría ingresado con alucinaciones ”, sostuvo en vivo, generando conmoción entre los panelistas y los televidentes.

De acuerdo con la información difundida en el programa, la situación habría requerido intervención inmediata por parte del equipo médico. “Entró por la guardia y fue derivado directamente al pabellón de psiquiatría”, detalló Smith.

Christian Petersen Christian Petersen fue trasladado al Hospital Alemán de Buenos Aires para continuar con su tratamiento.

Cómo evoluciona el chef tras el episodio

A pesar de la preocupación inicial, desde el entorno médico habrían logrado estabilizar rápidamente a Christian Petersen. Hasta el momento no existe un parte oficial sobre su estado de salud, aunque en el programa aseguraron que los profesionales evalúan darle el alta en las próximas horas si la evolución continúa siendo favorable.

Mientras tanto, el chef permanece internado bajo observación y acompañado por sus familiares más cercanos.

Chef Christian Petersen El cuadro clínico de Christian Petersen se mantiene estable, con seguimiento permanente. Gentileza

El antecedente de salud que sufrió en 2025

Durante el informe emitido en LAM también recordaron otro duro episodio de salud que atravesó Petersen a fines de 2025. En aquella oportunidad, el cocinero permaneció internado durante 26 días en terapia intensiva tras sufrir una grave falla multiorgánica luego de una excursión en el Volcán Lanín.

Ese episodio había generado una fuerte preocupación en el ambiente gastronómico y televisivo debido a la gravedad del cuadro clínico que presentó en aquel momento.