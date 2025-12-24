24 de diciembre de 2025 - 19:45

La extraña publicación en redes del hijo de Christian Petersen mientras su padre está internado

Hans Petersen, el hijo del reconocido chef, rompió el silencio con una foto en Instagram. El posteo estuvo acompañado de una canción que parece ser dirigida a su padre.

Christian Petersen y su hijo Hans.

Christian Petersen y su hijo Hans.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La situación actual de salud de Christian Petersen sigue preocupando al país, aunque especialmente en su entorno. En las últimas horas un movimiento en redes sociales volvió a poner en foco el estado del cocinero, que permanece internado tras descomponerse durante una excursión en la Patagonia.

El reconocido chef se encuentra hospitalizado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, luego del episodio que sufrió y le provocó una falla multiorgánica. Mientras se esperan novedades sobre su evolución, quien reapareció públicamente fue su hijo mayor, Hans Petersen.

Según confirmó Noticias Argentinas, el joven de 26 años compartió una historia en su cuenta de Instagram que no pasó inadvertida. En la imagen se lo ve posando frente al espejo, con un efecto visual que equilibra la imagen y un emoji de una planta verde.

El posteo de Hans Petersen, hijo del reconocido chef Christian que se encuentra en terapia intensiva tras descompensarse en una excursión en la Patagonia. La foto fue musicalizada con la canción 'Follow God' (Sigue a Dios), de Kanye West.

El posteo fue musicalizado con la canción 'Follow God' (Sigue a Dios), de Kanye West. Parte de la letra elegida dice: “Padre, me estiro. Estiro mis manos hacia ti. Realista, así es tu vida, intenta vivirla bien”, un mevnsaje que muchos interpretaron como una referencia directa al difícil momento que atraviesa su padre.

La publicación se da mientras Christian Petersen continúa internado en terapia intensiva, a la espera de nuevos resultados positivos.

