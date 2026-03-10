10 de marzo de 2026 - 14:23

Fue ignorada por el Oscar pero es una de las mejores películas del año y ahora llega al streaming

"La única opción", película del surcoreano Park Chan-wook, se verá en la plataforma de streaming MUBI desde el viernes.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este viernes 13 de marzo, la plataforma de streaming MUBI sumará a su catálogo latinoamericano “La única opción” ("No other choice"), la más reciente película del realizador surcoreano Park Chan-wook, uno de los cineastas más influyentes del cine asiático contemporáneo. La llegada del filme a la plataforma se produce después de un recorrido particularmente celebrado por el circuito internacional de festivales: obtuvo el Premio del Público en el Festival de Toronto y cosechó seis galardones en los Blue Dragon Awards de Corea del Sur. Sin embargo, aunque era una de las favoritas entre todos los especialistas, fue ignorada por los premios Oscar, que se entregarán el próximo domingo.

Inspirada en la novela “El hacha” del escritor estadounidense Donald E. Westlake, la historia gira en torno a Man-su, un empleado que, tras dedicar veinticinco años de su vida a una empresa papelera, es despedido sin mayores contemplaciones. La situación se vuelve cada vez más desesperante cuando descubre que el mercado laboral ofrece pocas oportunidades y una competencia feroz.

Embed - No Other Choice | Trailer Oficial Subtitulado Español Latino 2K (QHD) #nootherchoice #trailer

Interpretada por Lee Byung-hun y Son Ye-jin, la película convierte esa premisa extrema en una sátira mordaz sobre la precariedad laboral y la lógica despiadada del mercado contemporáneo. Park Chan-wook despliega aquí las marcas estilísticas que lo han convertido en un autor de culto: una puesta en escena de precisión casi quirúrgica, imágenes de gran sofisticación visual y un humor negro que convive con la violencia sin perder nunca la ironía.

La crítica internacional ha recibido “La única opción” con particular entusiasmo, señalándola como una de las obras más logradas de la etapa reciente del director de “Oldboy”. El filme avanza en un delicado equilibrio entre la comedia negra y el thriller sangriento, y al mismo tiempo funciona como una parábola incómoda sobre la competitividad feroz que atraviesa el mundo laboral contemporáneo. En ese sentido, su mirada dialoga con otras sátiras sociales del cine reciente como “Parasite”, de Bong Joon-ho.

