Oscar 2026: dónde ver las películas nominadas en Argentina

La 98ª edición de los Premios Oscar ya no es un horizonte lejano. Con la ceremonia confirmada para el 15 de marzo de 2026 , los amantes del cine en Argentina tienen una oportunidad única: la mayoría de las grandes candidatas ya conviven entre las salas y las plataformas de streaming más populares.

La disponibilidad inmediata de estos títulos permite que el público acceda de primera mano a las historias más polémicas del año sin esperar el veredicto de la Academia. Es el momento ideal para ponerse al día y entender por qué la crítica internacional está dividida frente a ciertos estrenos.

La gran protagonista de esta temporada es "Pecadores", disponible en HBO Max . Bajo la dirección de Ryan Coogler y con el protagonismo de Michael B. Jordan , esta cinta lidera con comodidad al alcanzar 16 nominaciones . Ambientada en el Mississippi de 1932 , mezcla elementos de thriller gótico y terror nocturno en una historia de ambición y segregación.

En la misma plataforma se encuentra "Una batalla tras otra" , la nueva apuesta de Paul Thomas Anderson . Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Sean Penn , esta sátira social combina suspenso y acción al narrar la historia de un exrevolucionario que intenta rescatar a su hija del gobierno estadounidense, acumulando entre 13 y 14 candidaturas.

Por su parte, Netflix pisa fuerte con la versión de "Frankenstein" dirigida por Guillermo del Toro . Con 9 nominaciones , el film se apoya en una estética gótica protagonizada por Oscar Isaac y Mia Goth . A esta propuesta se suma "Sueños de trenes" , un relato contemplativo sobre la transformación social de Estados Unidos a principios del siglo XX .

image

Los estrenos que todavía encontrás en las salas

Para quienes prefieren la experiencia de la pantalla grande, "Marty Supremo" sigue en cartel con 9 nominaciones. Timothée Chalamet encarna a un carismático jugador de ping pong en la Nueva York de los años 50, en una actuación intensa que lo posiciona como uno de los favoritos para llevarse su primera estatuilla.

image

Otras producciones que mantienen su paso firme por los cines incluyen:

• "Valor sentimental": un drama familiar noruego de Joachim Trier que explora vínculos rotos y reconciliaciones.

image

• "Hamnet": dirigida por Chloé Zhao, indaga en el origen de Hamlet y el duelo creativo; llegará pronto a Prime Video.

image

• "Bugonia": la sátira de ciencia ficción de Yorgos Lanthimos protagonizada por Emma Stone, quien batió récords al alcanzar 7 nominaciones a su corta edad.

image

El crédito latinoamericano y el cine internacional

La única representante de la región en el bloque principal es la brasileña "El agente secreto". Dirigida por Kléber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, se sitúa en la dictadura militar de los años 70. Su estreno en salas argentinas está previsto para el próximo 26 de febrero, antes de su paso a las plataformas digitales.

image

Finalmente, el bloque internacional confirma un año de historias crudas. Desde la española "Sirat", premiada en Cannes, hasta la iraní "Un simple accidente", las producciones del resto del mundo trabajan sobre heridas abiertas como la violencia política, el desarraigo y la infancia expuesta a conflictos bélicos.