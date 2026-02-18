18 de febrero de 2026 - 12:18

No todo es "El diablo viste a la moda 2": las 5 películas con Anne Hathaway que se estrenan en 2026

Dramas, clásicos reversionados y esperadas secuelas son las propuestas que tendrán a la actriz en la cartelera de cine durante todo el año.

Anne Hathaway y las cinco películas que hará este 2026, además de El Diablo Viste a la Moda 2

Anne Hathaway y las cinco películas que hará este 2026, además de "El Diablo Viste a la Moda 2"

Si algo queda claro en la cartelera de 2026 es que Anne Hathaway tendrá un año dominante en la pantalla grande. Con estrenos distribuidos a lo largo de casi todos los meses, la actriz neoyorquina combina secuelas esperadas, apuestas de autor, thrillers y ciencia ficción. Además de "El Diablo Viste a la Moda 2", la artista llegará con cinco nuevas producciones.

Más allá del regreso de Andrea Sachs, su agenda incluye proyectos ambiciosos entre secuelas nostálgicas, adaptaciones literarias y cine épico de gran presupuesto, que la ubican como una de las figuras más activas de Hollywood este año.

A continuación, el repaso completo de sus lanzamientos confirmados para 2026.

1. Mother Mary

  • Estreno: 17 de abril de 2026

Drama musical dirigido por David Lowery. Hathaway interpreta a una estrella pop en crisis que intenta reinventarse mientras enfrenta heridas del pasado. El conflicto se intensifica con la reaparición de su ex mejor amiga y diseñadora, interpretada por Michaela Coel.

Embed - Mother Mary | Trailer Español Subtitulado (2026) › Anne Hathaway

El film combina introspección psicológica con números musicales y explora la tensión entre fama, identidad y amistad.

2. El Diablo Viste a la Moda 2

  • Estreno: 1 de mayo de 2026

La secuela del clásico de 2006 vuelve a reunir a Hathaway con Meryl Streep. La revista Runway atraviesa una nueva crisis editorial y el vínculo entre Andrea Sachs y Miranda Priestly vuelve a ocupar el centro de la historia.

Embed - El Diablo Viste A La Moda 2 | Tráiler Oficial | Doblado

También regresan Emily Blunt y Stanley Tucci, con la incorporación de Kenneth Branagh. Es, sin dudas, uno de los estrenos más esperados del año.

3. La Odisea

  • Estreno: 17 de julio de 2026

Bajo la dirección de Christopher Nolan, esta superproducción adapta el clásico épico atribuido a Homero. Hathaway interpreta a Penélope, mientras que Matt Damon encarna a Ulises.

Embed - La Odisea | Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

Con un presupuesto multimillonario y rodaje en distintos países europeos y africanos, el proyecto busca convertirse en uno de los grandes eventos cinematográficos del año. El elenco también incluye a Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o y Charlize Theron.

4. Flowervale Street

  • Estreno: 14 de agosto de 2026

Dirigida por David Robert Mitchell, esta propuesta de ciencia ficción se ambienta en los años 80. Una tormenta transforma un suburbio común en un escenario prehistórico, obligando a los vecinos a sobrevivir entre criaturas extintas.

Anne Hathaway durante la filmación de Flowervale Street
Anne Hathaway durante la filmación de Flowervale Street

Anne Hathaway durante la filmación de Flowervale Street

Hathaway interpreta a una madre sobreprotectora que intenta mantener unida a su familia en medio del caos. Es uno de sus papeles más alejados del glamour habitual.

5. Verity

  • Estreno: 2 de octubre de 2026

Adaptación de la novela de Colleen Hoover, dirigida por Michael Showalter. Hathaway encarna a Verity Crawford, una escritora famosa cuya vida privada esconde secretos inquietantes.

Anne Hathaway junto a Dakota Johnson y Josh Hartnett protagonizarán la adaptación de "Verity".
Anne Hathaway junto a Dakota Johnson y Josh Hartnett protagonizarán la adaptación de

Anne Hathaway junto a Dakota Johnson y Josh Hartnett protagonizarán la adaptación de "Verity".

El thriller psicológico, que explora manipulación, verdad y moral, comparte elenco con Dakota Johnson y Josh Hartnett.

6. El Diario de una Princesa 3

  • Estreno estimado: finales de 2026

La tercera entrega de la franquicia de Disney aún no tiene fecha confirmada, pero se prevé su llegada en los últimos meses del año de no haber problemas. Hathaway retomará el papel de Mia Thermopolis, ahora consolidada como reina de Genovia.

Anne Hathaway retomará el papel de Mia Thermopolis.
Anne Hathaway retomará el papel de Mia Thermopolis.

Anne Hathaway retomará el papel de Mia Thermopolis.

La dirección estará a cargo de Adele Lim, quien prometió mantener el espíritu original que convirtió a la saga en fenómeno generacional.

