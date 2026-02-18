No todo es "El diablo viste a la moda 2": las 5 películas con Anne Hathaway que se estrenan en 2026

Si algo queda claro en la cartelera de 2026 es que Anne Hathaway tendrá un año dominante en la pantalla grande. Con estrenos distribuidos a lo largo de casi todos los meses, la actriz neoyorquina combina secuelas esperadas, apuestas de autor, thrillers y ciencia ficción. Además de "El Diablo Viste a la Moda 2", la artista llegará con cinco nuevas producciones.
Más allá del regreso de Andrea Sachs, su agenda incluye proyectos ambiciosos entre secuelas nostálgicas, adaptaciones literarias y cine épico de gran presupuesto, que la ubican como una de las figuras más activas de Hollywood este año.
A continuación, el repaso completo de sus lanzamientos confirmados para 2026.
1. Mother Mary
Estreno: 17 de abril de 2026
Drama musical dirigido por David Lowery. Hathaway interpreta a una estrella pop en crisis que intenta reinventarse mientras enfrenta heridas del pasado. El conflicto se intensifica con la reaparición de su ex mejor amiga y diseñadora, interpretada por Michaela Coel.
Embed - Mother Mary | Trailer Español Subtitulado (2026) › Anne Hathaway
El film combina introspección psicológica con números musicales y explora la tensión entre fama, identidad y amistad.
La secuela del clásico de 2006 vuelve a reunir a Hathaway con Meryl Streep. La revista Runway atraviesa una nueva crisis editorial y el vínculo entre Andrea Sachs y Miranda Priestly vuelve a ocupar el centro de la historia.
Embed - El Diablo Viste A La Moda 2 | Tráiler Oficial | Doblado
También regresan Emily Blunt y Stanley Tucci, con la incorporación de Kenneth Branagh. Es, sin dudas, uno de los estrenos más esperados del año.
Embed - La Odisea | Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD
Con un presupuesto multimillonario y rodaje en distintos países europeos y africanos, el proyecto busca convertirse en uno de los grandes eventos cinematográficos del año. El elenco también incluye a Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o y Charlize Theron.
4. Flowervale Street
Estreno: 14 de agosto de 2026
Dirigida por David Robert Mitchell, esta propuesta de ciencia ficción se ambienta en los años 80. Una tormenta transforma un suburbio común en un escenario prehistórico, obligando a los vecinos a sobrevivir entre criaturas extintas.
Hathaway interpreta a una madre sobreprotectora que intenta mantener unida a su familia en medio del caos. Es uno de sus papeles más alejados del glamour habitual.
5. Verity
Estreno: 2 de octubre de 2026
Adaptación de la novela de Colleen Hoover, dirigida por Michael Showalter. Hathaway encarna a Verity Crawford, una escritora famosa cuya vida privada esconde secretos inquietantes.
El thriller psicológico, que explora manipulación, verdad y moral, comparte elenco con Dakota Johnson y Josh Hartnett.
6. El Diario de una Princesa 3
Estreno estimado: finales de 2026
La tercera entrega de la franquicia de Disney aún no tiene fecha confirmada, pero se prevé su llegada en los últimos meses del año de no haber problemas. Hathaway retomará el papel de Mia Thermopolis, ahora consolidada como reina de Genovia.
La dirección estará a cargo de Adele Lim, quien prometió mantener el espíritu original que convirtió a la saga en fenómeno generacional.