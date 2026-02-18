18 de febrero de 2026 - 11:59

"The Mandalorian and Grogu" ya tiene tráiler y fecha de estreno: cuándo llega a los cines

El filme continuará la historia que tiene tres temporadas en Disney+. Está protagonizada por Din Djarin, el cazarrecompensas interpretado por el actor chileno Pedro Pascal.

Disney anunció el estreno en cines de The Mandalorian and Grogu con Pedro Pascal.

Disney anunció el estreno en cines de "The Mandalorian and Grogu" con Pedro Pascal.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Gabriel Basso como Peter Sutherland en El agente nocturno, el nuevo éxito de Netflix.

Netflix pone fecha al estreno de la temporada 3 de una serie que tuvo más de 98 ​​millones de visualizaciones

Por Redacción Espectáculos
El villano de Harry Potter que tendrá más protagonismo en la serie de HBO Max.

Cambio en la serie de Harry Potter: HBO Max le dará más protagonismo a un villano que no es Voldemort

Por Redacción Espectáculos

El adelanto confirma que la dupla más querida del universo creado por George Lucas vuelve con una historia cargada de acción, emoción y grandes batallas intergalácticas.

El nuevo trailer de Disney+ con Pedro Pascal.
El nuevo trailer de Disney+ con Pedro Pascal.

El nuevo trailer de Disney+ con Pedro Pascal.

El film está dirigido por Jon Favreau, creador de la serie y figura clave en la revitalización reciente de la saga.

Favreau también fue responsable de títulos como Iron Man, producción fundamental en el nacimiento del Universo Cinematográfico de Marvel. Su regreso como director refuerza la continuidad narrativa y estética que caracterizó a las tres temporadas emitidas en Disney+.

De qué trata la película de “The Mandalorian and Grogu”

La película retoma los acontecimientos posteriores a la tercera temporada de la serie. Din Djarin, el cazarrecompensas interpretado por Pedro Pascal, y Grogu se alinearán con la Nueva República en un contexto de creciente tensión política.

Embed - The Mandalorian And Grogu | Tráiler Oficial | Doblado

El tráiler anticipa enfrentamientos con remanentes imperiales y nuevos enemigos, mientras los protagonistas intentan proteger el frágil equilibrio alcanzado tras la Rebelión. La propuesta combina combates espaciales, humor y el vínculo emocional que convirtió a la serie en un fenómeno global.

El elenco de la nueva película de Disney

El elenco completo de “The Mandalorian and Grogu”, además de Pedro Pascal como Din Djarin, el reparto suma nombres destacados: Jeremy Allen White, en la voz de Rotta the Hutt; Sigourney Weaver, como el Coronel Ward; Hemky Madera, en la piel del Señor de la guerra Imperial; y Steve Blum, como Zeb Orrelios entre otros.

Disney+ presentó el poster de estreno de "The Mandalorian and Grogu" con Pedro Pascal.
Disney+ presentó el poster de estreno de

Disney+ presentó el poster de estreno de "The Mandalorian and Grogu" con Pedro Pascal.

La incorporación de Weaver, recordada por la saga Alien, y de Allen White, protagonista de “The Bear”, elevó la expectativa entre los fanáticos.

Cuándo se estrena “The Mandalorian and Grogu” en los cines de Argentina

Según se confirmó en el tráiler oficial, “The Mandalorian and Grogu” se estrenará el jueves 21 de mayo de 2026 en cines, incluyendo salas de Argentina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Netfliz adelantó el tráiler de la temporada 2 del live action de One Piece.

Netflix lanzó tráiler de "One Piece" y confirma fecha de estreno de la segunda temporada del live action

Por Redacción Espectáculos
Críticas divididas de la versión de Cumbres Borrascosas con Margot Robbie y Jacob Elordi.

Qué dice la crítica sobre "Cumbres Borrascosas", la polémica película con Margot Robbie y Jacob Elordi

Por Redacción Espectáculos
La película disponible en Netflix con una actriz nominada al Oscar.

Dura dos horas: la película disponible en Netflix con una actriz nominada al Óscar

Por Redacción Espectáculos
Anne Hathaway y las cinco películas que hará este 2026, además de El Diablo Viste a la Moda 2

No todo es "El diablo viste a la moda 2": las 5 películas con Anne Hathaway que se estrenan en 2026

Por Redacción Espectáculos