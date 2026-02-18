"The Mandalorian and Grogu" ya tiene tráiler y fecha de estreno: cuándo llega a los cines

El adelanto confirma que la dupla más querida del universo creado por George Lucas vuelve con una historia cargada de acción, emoción y grandes batallas intergalácticas.
El film está dirigido por Jon Favreau, creador de la serie y figura clave en la revitalización reciente de la saga.
Favreau también fue responsable de títulos como Iron Man, producción fundamental en el nacimiento del Universo Cinematográfico de Marvel. Su regreso como director refuerza la continuidad narrativa y estética que caracterizó a las tres temporadas emitidas en Disney+.
De qué trata la película de “The Mandalorian and Grogu”
La película retoma los acontecimientos posteriores a la tercera temporada de la serie. Din Djarin, el cazarrecompensas interpretado por Pedro Pascal, y Grogu se alinearán con la Nueva República en un contexto de creciente tensión política.
Embed - The Mandalorian And Grogu | Tráiler Oficial | Doblado
El tráiler anticipa enfrentamientos con remanentes imperiales y nuevos enemigos, mientras los protagonistas intentan proteger el frágil equilibrio alcanzado tras la Rebelión. La propuesta combina combates espaciales, humor y el vínculo emocional que convirtió a la serie en un fenómeno global.
El elenco completo de “The Mandalorian and Grogu”, además de Pedro Pascal como Din Djarin, el reparto suma nombres destacados: Jeremy Allen White, en la voz de Rotta the Hutt; Sigourney Weaver, como el Coronel Ward; Hemky Madera, en la piel del Señor de la guerra Imperial; y Steve Blum, como Zeb Orrelios entre otros.
La incorporación de Weaver, recordada por la saga Alien, y de Allen White, protagonista de “The Bear”, elevó la expectativa entre los fanáticos.
Cuándo se estrena “The Mandalorian and Grogu” en los cines de Argentina
Según se confirmó en el tráiler oficial, “The Mandalorian and Grogu” se estrenará el jueves 21 de mayo de 2026 en cines, incluyendo salas de Argentina.