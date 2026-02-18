La Fiesta del Cine vuelve a encender las salas: los estrenos de la semana, el precio de las entradas y más

Recién es febrero, y el cine argentino ya se prepara para vivir una de sus semanas más intensas y celebradas del año. Desde este jueves 19 hasta el miércoles 25 de febrero, las salas de todo el país se suman a una nueva edición de la Fiesta del Cine , una iniciativa que invita al público a reencontrarse con la experiencia de la pantalla grande, el sonido envolvente y el ritual compartido de ir al cine.

Con entradas promocionales a $4.000 para funciones 2D y 3D, la propuesta promete butacas ocupadas, filas en las boleterías y un clima festivo que irá a tono con los últimos días de las vacaciones.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas , el objetivo central del evento es incentivar el regreso del público a las salas, consolidando al cine como una experiencia cultural y social que va mucho más allá del estreno puntual.

Esto tiene sentido: es un empujón en medio de un panorama en crisis. Hace días se conoció que en el primer mes del año se vendieron 2.085.576 tickets en las boleterías del país, lo que representa una baja del 22,93 por ciento respecto del mismo período del año pasado. En síntesis: fue el peor enero en 24 años.

La promoción alcanza a complejos de todo el territorio nacional y, además del precio unificado para funciones tradicionales, cada cine ofrecerá beneficios adicionales en formatos premium como 4D, XD o IMAX, junto con descuentos especiales en pochoclos y combos. Así, la experiencia se vuelve completa.

Una cartelera pensada como una verdadera celebración

Uno de los grandes atractivos de esta edición es la diversidad de la cartelera, diseñada para convocar a públicos de todas las edades. Hay animación para los más chicos, romances para los nostálgicos, terror para los amantes de la adrenalina, dramas intimistas y grandes producciones que siguen dominando la temporada.

¿La razón? No solamente el hecho de que todavía estamos en meses de vacaciones, sino que estamos en las semanas previas al Oscar. Todos los años, luego de que se conozcan los nominados a los premios de la Academia, las salas reestrenan las películas más destacadas.

Además, en la Fiesta del Cine se mantienen en exhibición algunos de los grandes títulos de la temporada, como "Zootopia 2", "Hamnet", "Avatar" y "Marty Supreme".

Los estrenos de la semana

Captura de pantalla 2026-02-18 150222

El jueves 19 de febrero las carteleras se renuevan con estrenos que amplían todavía más la oferta y confirman el espíritu festivo del evento.

"¿Está funcionando esto?": Dirigida por Bradley Cooper, la película se mueve entre el drama y la comedia para retratar una crisis de mediana edad atravesada por el humor, el desgaste emocional y las segundas oportunidades. Protagonizada por la infalible Laura Dern, Will Arnett y el propio Cooper, la historia sigue a una pareja que enfrenta el derrumbe silencioso de su matrimonio mientras intenta redefinir su identidad personal y afectiva. Ambientada en Nueva York y con un tono íntimo, el filme propone una mirada madura sobre el amor, la crianza compartida y la necesidad de reinventarse.

"La Historia del Sonido": Dirigida por Oliver Hermanus. Ambientada en 1917, la película combina romance, música e historia a través del vínculo entre dos jóvenes unidos por su pasión por el folclore. Protagonizada por Paul Mescal y Josh O’Connor (actor en ascenso meteórico), la trama se despliega como un viaje físico y emocional por los bosques de Maine, donde la recopilación de canciones tradicionales se transforma en un acto de amor y memoria. Sensible y delicada, es una propuesta ideal para quienes buscan cine emotivo y reflexivo.

image

"Líbralos del mal": Dirigida por Oz Perkins. La historia sigue a una pareja que, durante un viaje romántico a una cabaña aislada, se enfrenta a una presencia oscura ligada al pasado del lugar. Con Tatiana Maslany como protagonista, el filme apuesta por la atmósfera, la tensión psicológica y el terror que se construye lentamente.

"Crepúsculo: Luna nueva": A semanas del reestreno de la primera película de la saga, ahora se suma este filme, con un componente nostálgico y masivo. La segunda entrega vuelve a reunir a Bella y Edward, más la presencia de Jacob en una historia de amor, separación y peligro sobrenatural que marcó a toda una generación. Vampiros, hombres lobo y pasiones intensas regresan para conquistar tanto a fans históricos como a nuevos espectadores.

"Parque Lezama": La adaptación al cine de la célebre obra de teatro escritra y dirigida por Juan José Campanella, y protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco, también estrena este jueves. Sin embargo, su proyección se realizará en salas acotadas. La poca distribución se debe a su inminente estreno en Netflix, el 6 de marzo. Al escribir esta nota, no había información del estreno de la película en las multisalas mendocinas.