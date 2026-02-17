17 de febrero de 2026 - 12:47

Tristeza en el cine nacional: murió Juan Carlos Desanzo, director de "Eva Perón" y "El Polaquito"

El realizador tuvo una enorme trayectoria también como director de fotografía en varios clásicos del cine argentino. Tenía 88 años.

image
El director y guionista Juan Carlos Desanzo falleció a los 88 años, según confirmó la entidad Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

Todo el cine nacional sufre la pérdida irreparable de Juan Carlos Desanzo, uno de sus mayores autores”, expresó la asociación. Destacaron que su trayectoria se inició en la década de 1960 como director de fotografía en algunas de las películas más emblemáticas de una etapa clave del cine argentino, período en el que consolidó un estilo visual propio y una mirada comprometida con su tiempo.

Reconocido como un referente visual indiscutido, Desanzo firmó la fotografía de numerosas obras fundamentales durante más de dos décadas, entre ellas "La hora de los hornos", "Juan Moreira", "El muerto", "Los pasajeros del jardín", "Crónica de una señora", "Los gauchos judíos", "La tregua", "No toquen a la nena" y "El infierno tan temido". Desde DAC subrayaron la diversidad estética y la trascendencia histórica de esas producciones, unidas por la pericia técnica y artística del realizador.

image

A partir de 1983, Desanzo consolidó su lugar como una de las figuras centrales del cine nacional. En su doble rol de director y guionista, construyó una filmografía clave que incluye títulos como "Eva Perón", "El Polaquito", "El desquite", "En retirada", "La búsqueda" y "Al filo de la ley", obras que abordaron temáticas sociales y políticas con una impronta personal.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, su última aparición pública se produjo el miércoles 4, durante la presentación del Espacio Audiovisual Nacional ante legisladores. En esa ocasión, y en lo que fue interpretado como su último gesto de rebeldía, Desanzo tomó la palabra para recordar con ironía que uno de los principales apoyos a su proyecto "Eva Perón" había sido la actual diputada Patricia Bullrich, anécdota que despertó sorpresa entre los presentes.

