El conmovedor mensaje de la esposa argentina de Robert Duvall: "Para mí, lo era simplemente todo"

Luciana Pedraza compartió un sentido mensaje tras el fallecimiento del actor a los 95 años. Destacó no solo su carrera como ganador del Oscar, sino su calidez humana y su pasión por la vida.

La comunidad cinematográfica mundial se despertó con la triste noticia del fallecimiento de Robert Duvall, una de las figuras más respetadas y versátiles de Hollywood, quien murió este domingo a los 95 años.

Si bien la prensa internacional comenzó a replicar sus hitos en películas como El Padrino y Apocalypse Now, el tributo más significativo provino de su círculo más íntimo: su esposa, la argentina Luciana Pedraza, también conocida como Luciana Duvall, su nombre de casada.

Un adiós rodeado de amor A través de un mensaje difundido en redes sociales y confirmado a diversos medios, Luciana describió los últimos momentos del actor como un tránsito sereno. "Bob falleció en paz en casa, rodeado de amor y consuelo", escribió su compañera, con quien estuvo casado desde el año 2005.

En sus palabras, Pedraza buscó diferenciar la imagen pública del ícono de la realidad del hombre con el que compartió su vida: "Para el mundo, él era un actor ganador del Premio de la Academia, un director, un narrador. Para mí, lo era simplemente todo".

Más allá de los escenarios El mensaje de despedida no solo se centró en la trayectoria profesional de Duvall, sino que ofreció una mirada a sus pasiones cotidianas. Según Luciana, la intensidad que Robert ponía en sus interpretaciones era la misma que aplicaba a su vida personal. "Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una buena comida y su capacidad para conquistar el corazón", destacó, recordando también el gusto del actor por "celebrar la vida" y "sostener la atención de todos" en las reuniones sociales.