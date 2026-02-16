El conmovedor mensaje de la esposa argentina de Robert Duvall: "Para mí, lo era simplemente todo"

La comunidad cinematográfica mundial se despertó con la triste noticia del fallecimiento de Robert Duvall, una de las figuras más respetadas y versátiles de Hollywood, quien murió este domingo a los 95 años.
Luciana Pedraza compartió un sentido mensaje tras el fallecimiento del actor a los 95 años. Destacó no solo su carrera como ganador del Oscar, sino su calidez humana y su pasión por la vida.
Si bien la prensa internacional comenzó a replicar sus hitos en películas como El Padrino y Apocalypse Now, el tributo más significativo provino de su círculo más íntimo: su esposa, la argentina Luciana Pedraza, también conocida como Luciana Duvall, su nombre de casada.
A través de un mensaje difundido en redes sociales y confirmado a diversos medios, Luciana describió los últimos momentos del actor como un tránsito sereno. "Bob falleció en paz en casa, rodeado de amor y consuelo", escribió su compañera, con quien estuvo casado desde el año 2005.
En sus palabras, Pedraza buscó diferenciar la imagen pública del ícono de la realidad del hombre con el que compartió su vida: "Para el mundo, él era un actor ganador del Premio de la Academia, un director, un narrador. Para mí, lo era simplemente todo".
El mensaje de despedida no solo se centró en la trayectoria profesional de Duvall, sino que ofreció una mirada a sus pasiones cotidianas. Según Luciana, la intensidad que Robert ponía en sus interpretaciones era la misma que aplicaba a su vida personal. "Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una buena comida y su capacidad para conquistar el corazón", destacó, recordando también el gusto del actor por "celebrar la vida" y "sostener la atención de todos" en las reuniones sociales.
Luciana también reflexionó sobre la honestidad que marcó la carrera de siete décadas de su esposo. Señaló que, en cada uno de sus múltiples papeles, Duvall se entregó por completo a la "verdad del espíritu humano" que sus personajes representaban. Esta entrega, según sus palabras, es lo que permite que hoy deje "algo duradero e inolvidable para todos nosotros".
Finalmente, tras agradecer los años de apoyo incondicional que el público brindó a la carrera de su marido, Luciana pidió respeto y espacio para transitar el duelo. "Gracias por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja", concluyó el mensaje, cerrando así el capítulo de un hombre que, si bien fue un "actor de actores" para la industria, fue ante todo un "amado esposo y querido amigo" en la intimidad de su hogar.