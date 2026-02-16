16 de febrero de 2026 - 17:28

El conmovedor mensaje de la esposa argentina de Robert Duvall: "Para mí, lo era simplemente todo"

Luciana Pedraza compartió un sentido mensaje tras el fallecimiento del actor a los 95 años. Destacó no solo su carrera como ganador del Oscar, sino su calidez humana y su pasión por la vida.

Robert Duvall junto a su esposa, la-argentina Luciana Pedraza

Robert Duvall junto a su esposa, la-argentina Luciana Pedraza

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La comunidad cinematográfica mundial se despertó con la triste noticia del fallecimiento de Robert Duvall, una de las figuras más respetadas y versátiles de Hollywood, quien murió este domingo a los 95 años.

Leé además

A los 95 años falleció el reconocido actor Robert Duvall

Adiós a una leyenda del cine: murió Robert Duvall a los 95 años

Por Redacción Espectáculos
El cantante boricua Ricky Martin regresará a Argentina en 2026. Mendoza como posible escenario de uno de sus shows.

Ricky Martin en Mendoza: por ahora sólo rumores y gestiones

Por Ariel Búmbalo

Si bien la prensa internacional comenzó a replicar sus hitos en películas como El Padrino y Apocalypse Now, el tributo más significativo provino de su círculo más íntimo: su esposa, la argentina Luciana Pedraza, también conocida como Luciana Duvall, su nombre de casada.

Un adiós rodeado de amor

A través de un mensaje difundido en redes sociales y confirmado a diversos medios, Luciana describió los últimos momentos del actor como un tránsito sereno. "Bob falleció en paz en casa, rodeado de amor y consuelo", escribió su compañera, con quien estuvo casado desde el año 2005.

En sus palabras, Pedraza buscó diferenciar la imagen pública del ícono de la realidad del hombre con el que compartió su vida: "Para el mundo, él era un actor ganador del Premio de la Academia, un director, un narrador. Para mí, lo era simplemente todo".

Embed

Más allá de los escenarios

El mensaje de despedida no solo se centró en la trayectoria profesional de Duvall, sino que ofreció una mirada a sus pasiones cotidianas. Según Luciana, la intensidad que Robert ponía en sus interpretaciones era la misma que aplicaba a su vida personal. "Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una buena comida y su capacidad para conquistar el corazón", destacó, recordando también el gusto del actor por "celebrar la vida" y "sostener la atención de todos" en las reuniones sociales.

Luciana también reflexionó sobre la honestidad que marcó la carrera de siete décadas de su esposo. Señaló que, en cada uno de sus múltiples papeles, Duvall se entregó por completo a la "verdad del espíritu humano" que sus personajes representaban. Esta entrega, según sus palabras, es lo que permite que hoy deje "algo duradero e inolvidable para todos nosotros".

Un pedido de privacidad

Finalmente, tras agradecer los años de apoyo incondicional que el público brindó a la carrera de su marido, Luciana pidió respeto y espacio para transitar el duelo. "Gracias por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja", concluyó el mensaje, cerrando así el capítulo de un hombre que, si bien fue un "actor de actores" para la industria, fue ante todo un "amado esposo y querido amigo" en la intimidad de su hogar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

¿Chau acuerdo con Netflix? Warner Bros. Discovery analiza reabrir negociaciones con Paramount Skydance

¿Chau Netflix? Warner Bros. reabre la negociación para una potencial venta a Paramount

Por Redacción Espectáculos
quienes fueron los famosos y artistas invitados al ultimo show de bad bunny en argentina

Quiénes fueron los famosos y artistas invitados al último show de Bad Bunny en Argentina

Por Redacción Espectáculos
Gabriel Basso como Peter Sutherland en El agente nocturno, el nuevo éxito de Netflix.

Netflix pone fecha al estreno de la temporada 3 de una serie que tuvo más de 98 ​​millones de visualizaciones

Por Redacción Espectáculos
Ricardo Héctor “Cacho” Cristofani. 

Murió Ricardo "Cacho" Cristofani, histórico productor y empresario teatral

Por Redacción Espectáculos