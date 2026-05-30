Rivadavia recibe una experiencia teatral diferente: Playback Kurmi llega con una función donde el público crea la historia

La agenda cultural de Rivadavia sumará este fin de semana una propuesta artística poco habitual en los escenarios mendocinos. El sábado 30 de mayo, a partir de las 21 horas, el elenco Playback Kurmi llegará a la Sala Principal del Teatro Municipal Luis Encio Bianchi para presentar una función basada en la improvisación y la participación directa del público.

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La iniciativa se enmarca dentro del denominado Teatro Playback , una disciplina teatral que combina actuación, escucha activa e improvisación escénica. A diferencia de una obra tradicional, no existe un guion previo ni personajes establecidos. Son las historias, emociones y experiencias compartidas por los asistentes las que se convierten en el material principal de la función.

La propuesta despierta interés porque cada presentación es completamente distinta a la anterior. No hay dos funciones iguales y cada encuentro se construye a partir de las personas presentes en la sala.

Desde el elenco explican que el objetivo del Teatro Playback es generar un espacio de conexión entre quienes observan y quienes actúan. Durante la función, las personas que lo deseen pueden compartir anécdotas, recuerdos o situaciones significativas de sus vidas.

A partir de esos relatos, los actores y actrices crean escenas espontáneas acompañadas por música en vivo. El resultado es una experiencia cargada de emociones, humor y momentos inesperados que surgen en tiempo real.

La dinámica elimina la distancia habitual entre escenario y platea, transformando al público en una parte esencial del espectáculo.

Una experiencia única en cada función

Uno de los aspectos más valorados de este formato es la autenticidad. Cada historia relatada encuentra una nueva forma de expresión sobre el escenario y permite que otras personas se identifiquen con emociones similares.

Desde Kurmi destacan que el arte aparece justamente en ese encuentro entre las experiencias cotidianas y la creatividad de los intérpretes.

"Cuando lo novedoso, lo diferente y lo inesperado te atrapa y te hace sentir parte, entonces ya sos parte", resumen desde el grupo para describir el espíritu de la propuesta.

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Cuándo y dónde será la función

La presentación tendrá lugar el sábado 30 de mayo a las 21 horas en el Teatro Municipal Luis Encio Bianchi, ubicado en la intersección de Lavalle y Aristóbulo del Valle, en Rivadavia.

La función tendrá una duración aproximada de 90 minutos y está orientada principalmente a mayores de 18 años, aunque los menores podrán ingresar abonando entrada desde los 12 años inclusive.

Las entradas generales tienen un valor de $10.000 y pueden adquirirse a través de la plataforma EntradaWeb o en los puntos de venta habilitados por la organización.

Con música en vivo, improvisación y relatos reales, Playback Kurmi promete una noche diferente donde cada historia puede convertirse en teatro y cada espectador puede transformarse en protagonista.