30 de mayo de 2026 - 07:35

Netflix estrenó una extrañísima película con un presupuesto de 118 millones de dólares: la dirige un ganador del Óscar

La película de ciencia ficción está dirigida por el creador de "Parásitos", el surcoreano Bong Joon-ho, y tiene a Robert Pattinson como protagonista.

La nueva película de ciencia ficción que llegó a Netflix y que incomoda a los usuarios

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Mickey 17 está protagonizada por el actor Robert Pattinson

"Mickey 17" está protagonizada por el actor Robert Pattinson

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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“Mickey 17” es la nueva película dirigida por Bong Joon-ho, el cineasta surcoreano que ganó el Oscar con “Parásitos” y que también estuvo detrás de producciones como “Snowpiercer”.

"Mickey 17", la película con Robert Pattinson, que se sumó a Netflix.

"Mickey 17", la película con Robert Pattinson, que se sumó a Netflix.

El futuro distópico de “Mickey 17” en Netflix

La historia presenta un futuro distópico donde Robert Pattinson interpreta a Mickey, un trabajador enviado a una peligrosa misión espacial para colonizar un planeta helado. Su particularidad es que cada vez que muere durante la expedición, una nueva versión clonada de él vuelve a ser creada para continuar trabajando.

Con ese punto de partida, “Mickey 17” mezcla ciencia ficción, humor negro y crítica social en una propuesta muy diferente a las típicas superproducciones de Hollywood. El tono satírico y el estilo excéntrico de Bong Joon-ho atraviesan toda la película y convierten al film en una experiencia bastante alejada del cine comercial tradicional.

Embed - Mickey 17 | Tráiler Oficial | Doblado

A pesar de debutar como número uno en la taquilla estadounidense durante su estreno en cines, la recaudación quedó lejos de las expectativas que tenía Warner Bros. La película consiguió cerca de 19 millones de dólares en Estados Unidos y unos 25 millones adicionales en mercados internacionales durante sus primeros días.

El problema es que, para recuperar la inversión total, los analistas estimaban que la producción necesitaba superar ampliamente los 300 millones de dólares en taquilla mundial. Esa cifra luce complicada para una película original que no pertenece a ninguna franquicia conocida.

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La crítica a la película "Mickey 17", ahora disponible en Netflix

La recepción entre el público y la crítica estuvo lejos de ser unánime. Aunque muchos destacaron la actuación de Pattinson y la creatividad visual del director, otros señalaron que el tono extraño y la narrativa caótica podrían dificultar su llegada masiva a espectadores más acostumbrados a películas convencionales.

"Mickey 17" se sumó a Netflix.

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