26 de mayo de 2026 - 12:33

La nueva película subida de tono que llegó a Netflix: exuda pasión y es comparada con una polémica saga

La producción sigue a una oficinista tímida y reservada, cuya vida cambia cuando llega un nuevo jefe a la empresa en la que trabaja.

La película española comparada con 50 sombras de Grey que llegó a Netflix.&nbsp;

La película española comparada con "50 sombras de Grey" que llegó a Netflix. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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“Pídeme lo que quieras” es una historia atravesada por la pasión, el deseo y las relaciones de poder. El film dirigido por Lucía Alemany encontró una nueva oportunidad en streaming luego de su paso por los cines en 2024.

De qué trata “Pídeme lo que quieras”, la nueva película disponible en Netflix

La trama sigue a Judith Flores, una joven reservada que trabaja en una importante empresa de Madrid y cuya rutina cambia por completo con la llegada de un nuevo jefe: Eric Zimmerman.

Entre ambos surge una fuerte atracción desde el primer encuentro, dando inicio a una relación intensa marcada por el erotismo, los secretos y el control emocional. A medida que avanza el vínculo, Judith empieza a descubrir aspectos oscuros de la personalidad de Eric que terminan modificando por completo la dinámica de la relación.

Embed - Pídeme lo que quieras | Tráiler Oficial

La película adapta una de las novelas más populares de Megan Maxwell, autora española que logró construir una de las sagas románticas y eróticas más vendidas de habla hispana.

La película está protagonizada por Gabriela Andrada y Mario Ermito, quienes interpretan a Judith Flores y Eric Zimmerman. También forma parte del elenco el reconocido actor español Paco Tous.

Cómo le fue en cines a "Pídeme lo que quieras" antes de llegar a Netflix

Antes de desembarcar en streaming, “Pídeme lo que quieras” tuvo un estreno en salas españolas durante noviembre de 2024. La película logró convocar a más de 300 mil espectadores y superó los 2 millones de euros en recaudación.

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Tras ese recorrido, el film pasó primero por HBO Max, aunque sin demasiado impacto. Su llegada a Netflix le dio una segunda vida y terminó impulsando nuevamente su popularidad.

El crecimiento dentro del ranking de la plataforma hizo que la película volviera a instalarse en redes sociales y entre las recomendaciones más vistas por el público adulto.

¿Habrá secuela de “Pídeme lo que quieras”?

La saga de "Pídeme lo que quieras".
La saga de

La saga de "Pídeme lo que quieras".

La historia original escrita por Megan Maxwell cuenta con una continuación titulada “Pídeme lo que quieras, ahora y siempre”. Sin embargo, por el momento no existe confirmación oficial sobre una segunda película.

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