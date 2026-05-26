Chau, Netflix: estos son los Smart TV y celulares en los que dejará de funcionar a partir de junio

A partir del 1 de junio, miles de usuarios dejarán de poder usar Netflix en determinados televisores inteligentes, que ya no serán compatibles con la aplicación. La plataforma confirmó el fin del soporte para una amplia lista de Smart TV, además de algunos dispositivos de streaming y celulares antiguos.

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La medida impactará principalmente en modelos de marcas como Samsung, Sony, LG, Panasonic y Apple , cuyos sistemas operativos quedaron desactualizados y ya no pueden sostener las nuevas funciones que incorpora el servicio de streaming.

La decisión afecta especialmente a Smart TV lanzados hace más de una década. Desde junio, esos equipos ya no podrán abrir la aplicación, descargar actualizaciones ni acceder al catálogo de series y películas.

En muchos casos, estos aparatos dejaron de recibir actualizaciones oficiales hace años, lo que terminó provocando problemas de compatibilidad con aplicaciones modernas como Netflix.

Cómo saber si un Smart TV seguirá funcionando con Netflix

Los usuarios pueden comprobar fácilmente si su televisor continuará teniendo acceso a la plataforma. Una de las formas más simples es revisar si la aplicación todavía aparece disponible en la tienda oficial del dispositivo o en el menú principal del sistema.

Si Netflix ya no figura para descargar, no permite actualizarse o directamente desapareció del Smart TV, es probable que el modelo haya quedado fuera de soporte.

También se recomienda ingresar al sitio oficial de Netflix para consultar la lista completa de dispositivos compatibles y verificar el estado de cada modelo.

Por qué Netflix elimina soporte en televisores antiguos

La compañía explicó que el cambio responde a cuestiones técnicas y de seguridad. Con el paso del tiempo, la plataforma fue incorporando nuevas herramientas, mejoras de calidad, funciones interactivas y actualizaciones de protección que requieren hardware más moderno.

Los televisores más antiguos cuentan con menor capacidad de procesamiento y sistemas operativos que ya no reciben mantenimiento por parte de los fabricantes. Eso provoca fallas de rendimiento y limita la posibilidad de seguir ejecutando correctamente la aplicación.

Además, la falta de actualizaciones de seguridad aumenta el riesgo de vulnerabilidades y errores dentro del servicio.

Qué celulares también perderán acceso a Netflix

La actualización no solo impactará en televisores. Netflix también dejará de funcionar en algunos teléfonos celulares que no pueden actualizarse a versiones recientes de Android o iOS.

Los Iphones que serán incompatibles con Netflix. Los Iphones que serán incompatibles con Netflix. gentileza

Entre los iPhone afectados aparecen:

iPhone X

iPhone 8 y 8 Plus

iPhone 7 y 7 Plus

iPhone 6s y 6s Plus

iPhone SE de primera generación

En Android, algunos de los equipos que perderán soporte son:

Samsung Galaxy S7 y S8

Huawei P10 y Mate 9

LG G5 y G6

Sony Xperia XZ1

Todos los dispositivos que no logren actualizarse al menos a Android 9 o iOS 18 dejarán de ser compatibles con la aplicación oficial desde junio.