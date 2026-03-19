19 de marzo de 2026 - 11:46

En qué televisores y celulares dejó de funcionar Netflix: la lista de equipos que ya no son compatibles

La plataforma de streaming le dio de baja a varios modelos por criterios de calidad de contenido y actualización.

Netflix canceló su servicio en varios modelos de televisores y celulares.

Netflix canceló su servicio en varios modelos de televisores y celulares.

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Apple TV

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Netflix discontinuó su funcionamiento en una serie de televisores, reproductores y celulares que ya no cumplen con los requisitos técnicos actuales. Según explicaron desde la plataforma, la medida es para asegurar la calidad y los estándares del contenido.

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Qué televisores ya no pueden usar Netflix

El recorte de compatibilidad no es uniforme, pero sí afecta a marcas y líneas muy populares. Entre los principales dispositivos que dejaron de ser compatibles se encuentran:

  • Apple TV (1st generation), Apple TV (2nd generation) y Apple TV (3rd generation)
  • Televisores LG y Panasonic anteriores a 2015
  • Smart TV de Samsung (series entre 2012 y 2015)
  • Modelos de Sony Bravia (series KDL, XBR, W95 y X95)

En estos casos, el problema no es solo la falta de actualizaciones: directamente la aplicación puede dejar de abrirse o desaparecer del sistema.

Apple TV
Apple TV

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Por qué Netflix deja de funcionar en estos dispositivos

La decisión responde a cuestiones técnicas. Los equipos más antiguos no cuentan con la capacidad necesaria para sostener las nuevas versiones de la plataforma.

Entre las principales limitaciones se encuentran: procesadores más lentos, menor memoria RAM, sistemas operativos sin soporte y protocolos de seguridad desactualizados.

Celulares que ya no son compatibles con Netflix

El recorte también alcanza a smartphones que marcaron una época pero quedaron atrás en términos de software. Algunos de los modelos afectados incluyen:

  • Samsung Galaxy S5
  • Sony Xperia M4 Aqua
  • Motorola Moto X
  • LG G4
  • HTC One M8
  • Huawei Ascend Mate 7
  • Asus ZenFone 2
    Netflix canceló su servicio en varios modelos de televisores y celulares.
    Netflix canceló su servicio en varios modelos de televisores y celulares.

    Netflix canceló su servicio en varios modelos de televisores y celulares.

Estos dispositivos ya no pueden instalar nuevas versiones de la app o directamente dejaron de ser compatibles.

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