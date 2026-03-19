En qué televisores y celulares dejó de funcionar Netflix: la lista de equipos que ya no son compatibles

que ya no cumplen con los requisitos técnicos actuales. Según explicaron desde la plataforma, la medida es para asegurar la calidad y los estándares del contenido. Netflix discontinuó su funcionamiento en una serie de televisores, reproductores y celulares
La medida impacta principalmente en Smart TV fabricados antes de 2015, cuyos sistemas operativos quedaron obsoletos frente a las nuevas exigencias de seguridad, calidad de imagen y actualización constante que requiere el servicio.
Qué televisores ya no pueden usar Netflix
El recorte de compatibilidad no es uniforme, pero
sí afecta a marcas y líneas muy populares. Entre los principales dispositivos que dejaron de ser compatibles se encuentran:
Apple TV (1st generation), Apple TV (2nd generation) y Apple TV (3rd generation) Televisores LG y Panasonic anteriores a 2015 Smart TV de Samsung (series entre 2012 y 2015) Modelos de Sony Bravia (series KDL, XBR, W95 y X95)
En estos casos,
el problema no es solo la falta de actualizaciones: directamente la aplicación puede dejar de abrirse o desaparecer del sistema.
Por qué Netflix deja de funcionar en estos dispositivos
La decisión responde a cuestiones técnicas.
Los equipos más antiguos no cuentan con la capacidad necesaria para sostener las nuevas versiones de la plataforma.
Entre las principales limitaciones se encuentran:
procesadores más lentos, menor memoria RAM, sistemas operativos sin soporte y protocolos de seguridad desactualizados. Celulares que ya no son compatibles con Netflix
El recorte también alcanza a smartphones que marcaron una época pero quedaron atrás en términos de software. Algunos de los modelos afectados incluyen:
Samsung Galaxy S5 Sony Xperia M4 Aqua Motorola Moto X LG G4 HTC One M8 Huawei Ascend Mate 7 Asus ZenFone 2
Netflix canceló su servicio en varios modelos de televisores y celulares.
Netflix canceló su servicio en varios modelos de televisores y celulares.
gentileza
Estos dispositivos ya no pueden instalar nuevas versiones de la app o directamente dejaron de ser compatibles.