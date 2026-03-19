En qué televisores y celulares dejó de funcionar Netflix: la lista de equipos que ya no son compatibles

Netflix discontinuó su funcionamiento en una serie de televisores , reproductores y celulares que ya no cumplen con los requisitos técnicos actuales. Según explicaron desde la plataforma, la medida es para asegurar la calidad y los estándares del contenido.

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La medida impacta principalmente en Smart TV fabricados antes de 2015 , cuyos sistemas operativos quedaron obsoletos frente a las nuevas exigencias de seguridad, calidad de imagen y actualización constante que requiere el servicio.

El recorte de compatibilidad no es uniforme, pero sí afecta a marcas y líneas muy populares . Entre los principales dispositivos que dejaron de ser compatibles se encuentran:

En estos casos, el problema no es solo la falta de actualizaciones: directamente la aplicación puede dejar de abrirse o desaparecer del sistema.

Por qué Netflix deja de funcionar en estos dispositivos

La decisión responde a cuestiones técnicas. Los equipos más antiguos no cuentan con la capacidad necesaria para sostener las nuevas versiones de la plataforma.

Entre las principales limitaciones se encuentran: procesadores más lentos, menor memoria RAM, sistemas operativos sin soporte y protocolos de seguridad desactualizados.

Celulares que ya no son compatibles con Netflix

El recorte también alcanza a smartphones que marcaron una época pero quedaron atrás en términos de software. Algunos de los modelos afectados incluyen:

Samsung Galaxy S5

Sony Xperia M4 Aqua

Motorola Moto X

LG G4

HTC One M8

Huawei Ascend Mate 7

Asus ZenFone 2 Netflix canceló su servicio en varios modelos de televisores y celulares. Netflix canceló su servicio en varios modelos de televisores y celulares. gentileza

Estos dispositivos ya no pueden instalar nuevas versiones de la app o directamente dejaron de ser compatibles.