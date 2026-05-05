La película con Lady Gaga y ganadora de un Oscar que deja Netflix en cuestión de días

En los próximos días, una de las películas más populares de los últimos años dejará de estar en el catálogo de Netflix. La producción protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper es ganadora de un Oscar.
Fue un éxito en taquillas y tiene una de las canciones de amor más desgarradoras y galardonadas a nivel internacional.
En los próximos días, una de las películas más populares de los últimos años dejará de estar en el catálogo de Netflix. La producción protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper es ganadora de un Oscar.
Se trata de “A Star Is Born” , el exitoso drama romántico estrenado en 2018. Con una fuerte carga emocional y una banda sonora inolvidable, la película se convirtió en un fenómeno respaldado por las instituciones de premios.
La historia sigue a una joven cantante con gran talento que lucha por abrirse camino en la industria musical. Su destino cambia cuando conoce a un reconocido músico, quien la impulsa a alcanzar el éxito. Sin embargo, mientras la carrera de ella crece de forma imparable, él comienza a atravesar una profunda crisis personal marcada por la autodestrucción.
El film está protagonizado por la cantante, en uno de sus papeles más aclamados en el cine, y Cooper, quien además debuta como director. La química entre ambos actores y la potencia de las interpretaciones musicales fueron claves para el impacto de la película.
Con una duración de 2 horas y 15 minutos, “A star is born” combina drama, romance y música y logra una historia intensa que fue bien recibida tanto por el público como por la crítica. En IMDb, base de datos en línea más grande y autorizada del mundo sobre cine, mantiene una sólida calificación de 7.6.
Uno de los grandes factores detrás del impacto de la película es su banda sonora, especialmente la canción “Shallow”, interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper. El tema se convirtió en un fenómeno global y funciona como el momento clave de la historia, cuando el personaje de ella da el salto definitivo a la fama.
La canción no solo tuvo un enorme éxito comercial, sino que también arrasó en la temporada de premios. Ganó el Oscar a Mejor Canción Original en 2019, además de un Globo de Oro y dos premios Grammy, consolidándose como uno de los hits más importantes de la última década.
La salida de la película está programada para el 7 de mayo, por lo que quedan pocos días para disfrutarla dentro de la plataforma.