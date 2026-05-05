La película con Lady Gaga y ganadora de un Oscar que deja Netflix en cuestión de días

Fue un éxito en taquillas y tiene una de las canciones de amor más desgarradoras y galardonadas a nivel internacional.

La película con Lady Gaga que deja Netflix: tiene un Oscar.

En los próximos días, una de las películas más populares de los últimos años dejará de estar en el catálogo de Netflix. La producción protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper es ganadora de un Oscar.

Se trata de “A Star Is Born” , el exitoso drama romántico estrenado en 2018. Con una fuerte carga emocional y una banda sonora inolvidable, la película se convirtió en un fenómeno respaldado por las instituciones de premios.

Lady Gaga y Bradley Cooper se van de Netflix con "A Star Is Born" Lady Gaga y Bradley Cooper se van de Netflix con “A Star Is Born” gentileza

De qué trata "A Star Is Born" y quiénes actúan La historia sigue a una joven cantante con gran talento que lucha por abrirse camino en la industria musical. Su destino cambia cuando conoce a un reconocido músico, quien la impulsa a alcanzar el éxito. Sin embargo, mientras la carrera de ella crece de forma imparable, él comienza a atravesar una profunda crisis personal marcada por la autodestrucción.

El film está protagonizado por la cantante, en uno de sus papeles más aclamados en el cine, y Cooper, quien además debuta como director. La química entre ambos actores y la potencia de las interpretaciones musicales fueron claves para el impacto de la película.