5 de mayo de 2026 - 21:05

La película con Lady Gaga y ganadora de un Oscar que deja Netflix en cuestión de días

Fue un éxito en taquillas y tiene una de las canciones de amor más desgarradoras y galardonadas a nivel internacional.

La película con Lady Gaga que deja Netflix: tiene un Oscar.

La película con Lady Gaga que deja Netflix: tiene un Oscar.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En los próximos días, una de las películas más populares de los últimos años dejará de estar en el catálogo de Netflix. La producción protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper es ganadora de un Oscar.

Leé además

Murió Jorge Calandrelli, el compositor argentino que brilló en el mundo. 

De Argentina al mundo: murió el arreglista de Lady Gaga y Elton John que ganó 6 Grammys
Shakira ya está en Copacabana y su show será el de mayor recaudación de la historia.

Shakira aún no canta en Copacabana y ya superó los récords de Madonna y Lady Gaga

Se trata de “A Star Is Born” , el exitoso drama romántico estrenado en 2018. Con una fuerte carga emocional y una banda sonora inolvidable, la película se convirtió en un fenómeno respaldado por las instituciones de premios.

Lady Gaga y Bradley Cooper se van de Netflix con "A Star Is Born"
Lady Gaga y Bradley Cooper se van de Netflix con “A Star Is Born”

Lady Gaga y Bradley Cooper se van de Netflix con “A Star Is Born”

De qué trata "A Star Is Born" y quiénes actúan

La historia sigue a una joven cantante con gran talento que lucha por abrirse camino en la industria musical. Su destino cambia cuando conoce a un reconocido músico, quien la impulsa a alcanzar el éxito. Sin embargo, mientras la carrera de ella crece de forma imparable, él comienza a atravesar una profunda crisis personal marcada por la autodestrucción.

El film está protagonizado por la cantante, en uno de sus papeles más aclamados en el cine, y Cooper, quien además debuta como director. La química entre ambos actores y la potencia de las interpretaciones musicales fueron claves para el impacto de la película.

Embed - A STAR IS BORN - Official Trailer 1

Con una duración de 2 horas y 15 minutos, “A star is born” combina drama, romance y música y logra una historia intensa que fue bien recibida tanto por el público como por la crítica. En IMDb, base de datos en línea más grande y autorizada del mundo sobre cine, mantiene una sólida calificación de 7.6.

La canción digna del Oscar con Lady Gaga y Bradley Cooper

Uno de los grandes factores detrás del impacto de la película es su banda sonora, especialmente la canción “Shallow”, interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper. El tema se convirtió en un fenómeno global y funciona como el momento clave de la historia, cuando el personaje de ella da el salto definitivo a la fama.

Embed - Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow (from A Star Is Born) (Official Music Video)

La canción no solo tuvo un enorme éxito comercial, sino que también arrasó en la temporada de premios. Ganó el Oscar a Mejor Canción Original en 2019, además de un Globo de Oro y dos premios Grammy, consolidándose como uno de los hits más importantes de la última década.

Últimos días para verla en Netflix

La salida de la película está programada para el 7 de mayo, por lo que quedan pocos días para disfrutarla dentro de la plataforma.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El mal momento que atraviesa Thiago Medina tras confirmarse el nuevo romance de Daniela Celis

El mal momento que atraviesa Thiago Medina tras confirmarse el nuevo romance de Daniela Celis

Por Redacción Espectáculos
Aaron Rose Philip desafía a la industria de la moda en el Met Gala.

Hizo historia en la Met Gala: la primera mujer negra trans con parálisis cerebral que rompió los moldes

Por Redacción Espectáculos
Gladys fue descubierta en su nuevo romance.

Gladys "La Bomba Tucumana" evalúa irse de Gran Hermano tras un fuerte cruce en la casa: "No me interesa nada"

Por Redacción Espectáculos
Benjamín Vicuña habilitó la salida del país de los hijos que tiene con la China Suárez.

Benjamín Vicuña le reveló a Mario Pergolini uno de los secretos más polémicos de su vida: "Hace 36 años"

Por Redacción Espectáculos