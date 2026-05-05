De Argentina al mundo: murió el arreglista de Lady Gaga y Elton John que ganó 6 Grammys

El mundo de la música despide a una figura clave de la cultura argentina y con proyección global. A los 87 años, murió Jorge Calandrelli, reconocido pianista, compositor, arreglador y director que ganó seis grammys y trabajó con Lady Gaga, Tony Bennett y Elton John.

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La noticia la confirmó el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, quien lo recordó como “uno de los grandes referentes de la música argentina a nivel internacional”. Además, destacó su trayectoria e impacto en la industria. Por el momento no se sabe la causa de su muerte.

Calandrelli construyó una carrera excepcional que lo llevó a trabajar con algunos de los artistas más importantes del mundo. Fue ganador de seis premios Grammy, premio al que estuvo ternado 29 veces, y llegó a ser nominado al Óscar en dos oportunidades por bandas sonoras de películas , consolidándose como uno de los músicos argentinos más reconocidos fuera del país.

Entre sus trabajos más destacados aparecen producciones junto a figuras como Yo-Yo Ma y Arturo Sandoval . Participó en el álbum “Cheek to Cheek”, el exitoso proyecto de Bennett y Gaga, y en “El alma del tango” , una obra clave dentro del repertorio del reconocido violonchelista.

También trabajó con Paul McCartney, Quincy Jones, Bono, Diana Krall, Madonna y Shakira, entre otros.

En la industria de Hollywood, dejó su sello como compositor y orquestador en películas icónicas como “El color púrpura” de Steven Spielberg, “El tigre y el dragón” de Ang Lee y “El resplandor” de Stanley Kubrick.

En Argentina, también participó en el cine con títulos como “Soñar, soñar” de Leonardo Favio y “La fidelidad” de Juan José Jusid, entre otros proyectos.

Compuso y orquestó para "El resplandor" de Stanley Kubrick Compuso y orquestó para "El resplandor" de Stanley Kubrick. gentileza

El argentino que conquistó al mundo

Nacido el 31 de diciembre de 1939, Calandrelli creció en una familia atravesada por el arte y el conocimiento. Su madre era pianista y su padre, médico y referente del ajedrez argentino.

Se formó con maestros como Carlos Guastavino y Gerardo Gandini, y comenzó su carrera como pianista de jazz, además de trabajar como arreglador y director para distintos artistas en la Argentina.

Jorge Calandrelli y Barbra Streisand Jorge Calandrelli y Barbra Streisand gentileza

Antes de dar el salto internacional, recorrió Europa con su quinteto y se consolidó en Buenos Aires dentro del circuito musical local, colaborando con figuras populares de distintas épocas.

En 1978 tomó una decisión clave: mudarse a Estados Unidos para desarrollar su carrera en un escenario más competitivo. Allí logró abrirse camino y trabajar con artistas de primer nivel como Barbra Streisand.