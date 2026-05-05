Esta semana en Netflix: la serie británica sobre narcotráfico basada en una historia real

Llega a Netflix una producción que reconstruye una de las operaciones encubiertas más complejas del Reino Unido. Con una mezcla de hechos reales, tensión psicológica y contexto histórico , la producción está a días de su estreno.

Se va de Netflix el 6 de mayo: la última oportunidad de ver está película que se filmó en Argentina

Con 7 capítulos: la serie número 1 de Netflix está ambientada en Brasil y retoma una historia adorada por todos

Se trata de “Leyendas”, una serie británica que está inspirada en la infiltración real de agentes de aduanas en redes de narcotráfico durante 1990. Detrás del proyecto está Neil Forsyth, el director de la serie de seis episodios, quien realizó entrevistas a testigos claves.

La historia revela cómo el organismo Her Majesty’s Customs & Excise creó identidades falsas —conocidas como “legends”— para que funcionarios sin experiencia en espionaje se integraran en operaciones de alto riesgo.

La trama muestra cómo, en medio de la crisis por el ingreso de heroína al país, el gobierno británico —bajo la gestión de Margaret Thatcher — impulsó una estrategia inédita: reclutar empleados estatales comunes, en su mayoría en sus treintas, para que asumieran nuevas identidades y se infiltraran en organizaciones criminales. Muchos de ellos vieron en esa misión una oportunidad de cambiar sus vidas , aun con el riesgo extremo que implicaba.

El elenco está encabezado por Tom Burke, Steve Coogan y Charlotte Ritchie, junto a Hayley Squires, Aml Ameen y Douglas Hodge. Los personajes no responden a una lógica clásica de buenos y malos, sino que reflejan zonas grises, dilemas éticos y el impacto emocional del trabajo encubierto.

Uno de los ejes más fuertes de la serie es justamente ese costo personal. La historia explora cómo estas identidades paralelas afectan la vida privada de los agentes, sus vínculos familiares y su estabilidad mental, en un contexto donde la línea entre la ley y el delito se vuelve difusa.

A nivel visual, la producción apostó por locaciones reales para reforzar el tono documental y la autenticidad de la época. Además, incorpora elementos culturales de los años 90, desde referencias estéticas hasta detalles cotidianos que reconstruyen el clima social de ese momento.

¿Cuándo se estrena “Leyendas?

La producción estará disponible en Netflix a partir de este jueves 7 de mayo con todos sus episodios.