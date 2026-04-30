Con 9 capítulos en Netflix: la brutal serie basada en hechos reales sobre una vidente que aterrorizó a todo Japón

Dirigida por Tomoyuki Takimoto y Norichika Oba, la obra de nueve episodios recorre desde la miseria de la posguerra hasta el mundo nocturno de Tokio.

Netflix sumó a su catálogo Te irás al infierno, un drama biográfico japonés que explora la vida de Kazuko Hosoki a través de una narrativa no lineal. La serie se aleja de los moldes tradicionales para ofrecer un retrato incómodo sobre la ambición y el precio que una mujer debe pagar para sobrevivir en entornos hostiles.

La serie recorre décadas de historia, comenzando en los años 2000 cuando la protagonista ya es una celebridad de las predicciones, para luego retroceder a la crudeza de la posguerra japonesa. La pobreza extrema y la hostilidad de su entorno infantil son los elementos que moldean su carácter pragmático. Según la trama, Kazuko aprende temprano que vivir implica tomar decisiones difíciles, una idea que guía toda su evolución personal.

image

Durante su juventud, la narrativa se traslada a los clubes nocturnos de Ginza, en Tokio. En este ambiente de engaños y negociaciones, la protagonista abandona su inocencia para convertirse en una figura influyente capaz de manejar negocios complejos. La producción evita definirla de forma cerrada, presentándola alternativamente como una víctima de las circunstancias o como una manipuladora experta, lo que genera una ambigüedad constante en el espectador.

El peso de la interpretación y la ambientación técnica Gran parte del impacto de la serie recae en la actuación de Erika Toda, quien dota de coherencia emocional a las distintas etapas de la vida de Kazuko. Su interpretación logra que incluso las acciones más cuestionables de la protagonista resulten comprensibles dentro del contexto de supervivencia que propone el guión. A esto se suma una destacada recreación de época, especialmente en los escenarios que retratan la vida nocturna y la reconstrucción de Japón.

image Sin embargo, el formato de nueve episodios de larga duración afecta la fluidez del relato. Existen tramos donde el ritmo se vuelve irregular y la estructura no lineal puede resultar confusa para parte de la audiencia. A pesar de estos problemas estructurales, la obra logra profundizar en temas como la identidad y la construcción de una moral propia frente a las exigencias sociales. ¿Vale la pena ver Te irás al infierno en Netflix? Te irás al infierno se establece como un retrato absorbente sobre la ambición y el costo del éxito. Es una propuesta para quienes buscan personajes con claroscuros que desafían los juicios morales tradicionales mientras intentan encontrar un lugar en un mundo que no ofrece facilidades.