Leonardo Sbaraglia y Luisana Lopilato protagonizan una inesperada película de Netflix

A Netflix y a sus producciones de “Hecho en Argentina” se suma una nueva película con un director de peso y una historia con proyección internacional. Con filmación ya en marcha, el proyecto reúne a Leonardo Sbaraglia, Luisana Lopilato y Rita Cortese bajo la mirada de Damián Szifron.

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La película, “El Sobrino” , marca el regreso de Szifron al cine en una propuesta que mezcla drama, tensión emocional y una fuerte impronta autoral. Producida por K&S Films, la apuesta no solo apunta al público argentino, sino también a posicionarse en el circuito global de Netflix.

La historia sigue a un pianista de prestigio internacional que atraviesa el punto más alto de su carrera , hasta que un giro inesperado altera por completo su equilibrio: descubre que su sobrino, un niño de nueve años, posee un talento musical extraordinario , incluso superior al suyo.

A partir de ese punto, el relato se transforma en un conflicto íntimo atravesado por la competencia, el ego y los vínculos familiares. Más allá del universo de la música clásica, la trama aborda temas universales como el miedo a ser desplazado, la presión del legado y la fragilidad del reconocimiento.

Rodaje internacional y proyección global

Aunque el rodaje comenzó en Ramos Mejía, la producción se trasladará a ciudades como Hamburgo, Londres y Nueva York.

El elenco sumará a Luan Adler Fuks y las participaciones especiales de Vincent Macaigne y el legendario Franco Nero.

Leo Sbaraglia y Damián Szifrón Leo Sbaraglia y Damián Szifrón gentileza

"Leo está en un momento actoral increíble: lúcido, profundo, maduro y vital, y me entusiasman especialmente la reconexión con mi adorada Rita, el encuentro con Luisana y Valeria, el descubrimiento de un actor tan joven y singular como Luan, y la oportunidad de colaborar con Franco Nero, ídolo máximo de mi infancia. Nueva película. Nueva aventura. Allá vamos”, opinó el director en rueda de prensa.