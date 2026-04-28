Un documental mendocino financiado con Cash Rebate ya fue seleccionado para el Bafici 2027

"Maravillosas criaturas caminantes ", un documental dirigido por Silvana Díaz Coppoletta y apoyado por el Cash Rebate, fue seleccionado en el área Industria para la edición 2027 del Bafici.

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La historia que narra este documental, producido por Curandero Producciones en conjunto con Tonina Sur Film de Chile, se mueve en un terreno poético. Los protagonistas van tras las huellas de un autor que parece no haber existido, perdido muy profundamente en años de silencio, persecución y sangre en los márgenes de un país y un sistema oscuro.

El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici), que este año se desarrolló entre el 15 y el 26 de abril en la Ciudad de Buenos Aires, es considerado uno de los festivales de cine más importantes de América Latina, principalmente por la variedad de propuestas cinematográficas que propone a sus visitantes.

El filme en su totalidad costó más de $83 millones, de los cuales más de $74 millones se invirtieron de forma directa en Mendoza fortaleciendo el empleo y el crecimiento del sector creativo. Al ser parte de la cuarta edición del Cash Rebate, Maravillosas criaturas caminantes recibió $32 millones.

Con este programa, el Gobierno de la Provincia fomenta las inversiones en el sector con reintegros y facilidades para productoras locales, nacionales e internacionales que filman en nuestra provincia, posicionando a Mendoza como centro de la industria del cine, televisión, publicidades, streaming y series.

Está considerado como una línea de acción clave para atraer inversiones, generar trabajo y proyectar a Mendoza al mundo a través del desarrollo del sector audiovisual.

En este sentido, el presidente de la Agencia, Federico Morábito, sostuvo: “Con este programa de desarrollo a las industrias creativas y culturales y gracias al trabajo conjunto entre el sector privado y las áreas gubernamentales de Turismo, Cultura, ProMendoza y nuestra Agencia, la provincia se consolida y se posiciona como un polo atractivo para inversiones del sector audiovisual”.

Siguiendo esta línea y según estudios de impacto sobre la herramienta, algunos datos destacables son que, por cada peso aportado por el Estado, se generaron $1.41 en gasto directo en la provincia.

Sobre la generación de empleo, desde la puesta en marcha de la herramienta, se generaron casi 2.000 puestos en total y finalmente se informó que fue 6,84% el porcentaje recuperado únicamente por el impuesto a los Ingresos Brutos.