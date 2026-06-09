9 de junio de 2026 - 12:47

Netflix tiene un impactante documental sobre un hombre condenado por matar a su familia y la prueba que lo cambió todo

Alex Murdaugh ahora tendrá el derecho a enfrentar un nuevo juicio. Sin embargo, seguirá preso por otro motivo.

El nuevo documental de Netflix sobre un hombre acusado de asesinar a su esposa e hijo.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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"Instadocs: Alex Murdaugh, condena anulada" es el documental que está entre los títulos más vistos de la plataforma. La producción explora cómo un hombre condenado por asesinar a su esposa y a su hijo obtuvo la anulación de la sentencia y el derecho a enfrentar un nuevo juicio.

Alex Murdaugh con su esposa Maggie y su hijo Paul
Alex Murdaugh con su esposa Maggie y su hijo Paul

Alex Murdaugh con su esposa Maggie y su hijo Paul

De qué trata "Instadocs: Alex Murdaugh, condena anulada"

El documental repasa el ascenso y la caída de Alex Murdaugh, un influyente abogado de Carolina del Sur perteneciente a una familia con décadas de poder dentro del sistema judicial estadounidense.

En junio de 2021, su esposa Maggie y su hijo Paul fueron encontrados asesinados a tiros en la propiedad familiar. Dos años más tarde, un jurado lo declaró culpable del doble homicidio y la condena parecía cerrar definitivamente uno de los casos criminales más resonantes del país.

Embed - Instadocs: Alex Murdaugh, Unconvicted | Official Clip | Netflix

Sin embargo, esa certeza cambió cuando la Corte Suprema de Carolina del Sur anuló el veredicto al considerar que durante el juicio existió una posible interferencia sobre el jurado, una situación que comprometía la imparcialidad del proceso.

El giro judicial que cambió por completo la causa

La pieza clave del nuevo escenario es Rebecca "Becky" Hill, secretaria del tribunal donde se desarrolló el juicio original.

La defensa de Murdaugh sostuvo que la funcionaria habría realizado comentarios e influencias indebidas sobre algunos integrantes del jurado durante el proceso. Aunque Hill rechazó esas acusaciones, la Corte entendió que existían elementos suficientes para invalidar la condena y ordenar un nuevo juicio.

"Instadocs: Alex Murdaugh, condena anulada" es el documental que está entre los títulos más vistos de Netflix.

"Instadocs: Alex Murdaugh, condena anulada" es el documental que está entre los títulos más vistos de Netflix.

La resolución no implica la liberación inmediata del exabogado, ya que continúa cumpliendo penas por múltiples delitos financieros, entre ellos fraude bancario, lavado de dinero y estafas vinculadas a clientes de su estudio jurídico.

Un documental que analiza uno de los casos más polémicos de Estados Unidos

La producción reúne testimonios de fiscales, abogados, exfuncionarios judiciales, integrantes del jurado y personas que siguieron el proceso desde sus inicios, ofreciendo distintas miradas sobre un expediente que aún genera controversias.

Además de reconstruir el crimen y la investigación, el documental profundiza en el peso político de la familia Murdaugh, los escándalos económicos que rodeaban al acusado y las dudas que surgieron sobre la transparencia del juicio.

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