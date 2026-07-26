Con 2 horas y 16 minutos: la película romántica de Netflix que ganó un Oscar y se va de su catálogo

A pesar de ser una referencia absoluta del cine romántico y haber ganado un Oscar al mejor guion adaptado, la película abandonará el catálogo en los próximos días.

Netflix anunció la eliminación inminente de la película Sensatez y Sentimientos, la aclamada versión cinematográfica de la novela de Jane Austen. Estrenada en 1995, esta producción de época se consolidó como una pieza fundamental del género romántico. Su salida marca un punto de giro en la rotación de títulos clásicos que los usuarios daban por asegurados.

La plataforma de streaming, inmersa en una política de renovación constante de sus licencias, decidió retirar este título que también es conocido como Sense and Sensibility. La cinta, con una duración de dos horas y 16 minutos, retrata la Inglaterra del siglo XIX a través de la vida de tres hermanas que caen en la pobreza tras el fallecimiento de su padre.

El legado de Jane Austen y su impacto en la temporada de premios de 1995 El impacto de la obra no fue menor durante su año de estreno. La película logró capturar la atención de la crítica especializada, obteniendo siete nominaciones a los Premios Oscar. Finalmente, se alzó con la estatuilla en la categoría de Mejor guion adaptado, validando la traslación de la prosa de Austen a la pantalla grande como una de las más fieles y exitosas de la industria.

La trama profundiza en los desafíos sociales y económicos de la época, donde el destino de las mujeres estaba intrínsecamente ligado a la generosidad ajena o a matrimonios convenientes. Las protagonistas encarnan personalidades opuestas: una se rige por la razón y el sentido común, mientras que la otra se deja llevar por la emoción y la pasión desenfrenada. Esta dualidad es la que da nombre a la pieza y estructura el conflicto central frente a las normas sociales vigentes en su tiempo.

¿Qué otros clásicos dejaron Netflix y hasta cuándo se puede ver la película? La salida de este título se suma a otras bajas recientes de películas de alto perfil, como la saga de Batman o producciones de Guillermo del Toro, que también han abandonado el servicio en semanas anteriores. Esta estrategia de la empresa busca equilibrar la oferta con nuevas incorporaciones, aunque signifique prescindir de clásicos que enamoraron a generaciones enteras de suscriptores.

Los espectadores que deseen revivir la historia de las hermanas Dashwood disponen de pocos días para encontrarla en el buscador de la aplicación. La película no solo aborda el romance, sino que disecciona la estabilidad familiar y el rol femenino en una sociedad estratificada, elementos que la mantuvieron vigente durante más de tres décadas en el imaginario colectivo. La notificación oficial de salida ya aparece reflejada en los detalles técnicos de la ficha de la producción.