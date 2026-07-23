23 de julio de 2026 - 13:25

Prime Video tiene una película de suspenso ideal para quienes aman los misterios de Agatha Christie

Es la película más popular de una saga literaria, escrita por Charlaine Harris, que sigue a una bibliotecaria amante de las investigaciones policiales.

Prime Video tiene una película de suspenso ideal para quienes aman los misterios de Agatha Christie

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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“Un misterio para Aurora Teagarden: Unos asesinatos muy reales” es el filme que está basado en la novela homónima de Charlaine Harris, autora conocida por la saga que dio origen a “True Blood”. Dura una hora y media y forma parte de una extensa saga literaria y de películas.

Prime Video tiene una película de suspenso ideal para quienes aman los misterios de Agatha Christie

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El nuevo policial de Prime Video

La historia presenta a Aurora Teagarden, una bibliotecaria aficionada a las novelas policiales que tiene una particular obsesión: resolver misterios.

Aurora forma parte del Club Real Murders, un grupo de aficionados que se reúne para analizar algunos de los asesinatos más famosos de la historia. Pero lo que comienza como una simple reunión entre amantes del crimen cambia por completo cuando uno de los integrantes aparece muerto siguiendo un patrón similar al de un caso que estaban estudiando.

A partir de ese momento, deja de ser una espectadora y se convierte en investigadora. Mientras la policía intenta avanzar con las pruebas oficiales, ella comienza a seguir sus propias pistas para descubrir quién está detrás de los crímenes y por qué alguien parece estar recreando asesinatos del pasado.

La encargada de darle vida a Aurora es Candace Cameron Bure, actriz conocida principalmente por la serie “Full House”. El personaje se convirtió en uno de sus papeles más reconocidos y forma parte de una saga de películas en las que la detective amateur enfrenta distintos casos.

La saga de libros de Aurora Teagarden que inspiró la película en Prime Video.

La saga de libros de Aurora Teagarden que inspiró la película en Prime Video.

Parte de una saga de 21 películas

Es la película mejor puntuada en IMDb de la popular franquicia de misterio Aurora Teagarden.

Cuenta con un total de 21 películas producidas por el canal Hallmark. La saga se divide en dos etapas: la serie principal original (películas 1 a 18) protagonizada por Bure, y una trilogía de precuelas (películas 19 a 21) protagonizada por Skyler Samuels como una joven Aurora. La mayoría están disponibles en Prime Video.

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