14 de julio de 2026 - 13:32

En cuestión de días llega a Prime Video un intenso thriller psicológico con Nicolas Cage

La historia sigue al actor en una guerra de mafias surfistas en Australia. Además, tiene la última actuación de Julian McMahon.

&nbsp;Llega a Prime Video una película de suspenso psicológico con Nicolas Cage

 Llega a Prime Video una película de suspenso psicológico con Nicolas Cage

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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La película es “The Surfer”. Tras su paso por el Festival de Cannes y luego de estrenarse de forma exclusiva en MGM+, el largometraje, dirigido por Lorcan Finnegan, desembarca en la plataforma de Amazon.

"The surfer" la película con Nicolas Cage que llega a Prime Video.

“The Surfer”, un thriller con Nicolas Cage

En "The Surfer", Nicolas Cage interpreta a un hombre que vuelve a la costa australiana donde creció con la ilusión de compartir con su hijo las playas que marcaron su infancia. Sin embargo, al intentar surfear, ambos son intimidados por una violenta banda de surfistas que asegura controlar el lugar y expulsar a cualquier extraño.

Después de poner a salvo a su hijo, el protagonista decide regresar solo. Convencido de que no piensa ceder ante las amenazas, inicia un enfrentamiento que lo lleva al límite físico y mental, en una historia donde la paranoia y la obsesión se vuelven protagonistas.

Una historia inspirada en hechos y películas reales

Uno de los aspectos más llamativos del largometraje es que toma referencias de dos fuentes diferentes. Por un lado, se inspira parcialmente en “El nadador”, la clásica película de 1968 protagonizada por Burt Lancaster.

Además, el guion incorpora elementos de la historia de los Lunada Bay Boys, un grupo de surfistas de California conocido por intimidar durante años a quienes intentaban ingresar a sus playas, una situación que generó múltiples denuncias y procesos judiciales.

Julian McMahon

Julian McMahon

La película también tiene un fuerte valor simbólico para los seguidores de Julian McMahon, ya que fue el último largometraje que filmó antes de su fallecimiento en 2025. El actor, recordado por sus trabajos en "Nip/Tuck", "Charmed" y las primeras películas de "Los 4 Fantásticos", interpreta al líder del grupo de surfistas que convierte la vida del protagonista en una auténtica pesadilla.

Cuándo se estrena “The surfer” en Prime Video Latinoamérica

La película con Nicolas Cage llegará a Prime Video el 17 de julio.

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