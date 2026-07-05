5 de julio de 2026 - 12:16

Tras arrasar en el cine, llega a Prime Video la película de ciencia ficción con Ryan Gosling que te va a emocionar

Adaptada por el mismo guionista de 'The Martian', la película dirigida por Phil Lord y Christopher Miller utiliza efectos físicos para dar realismo a su inusual co-protagonista.

Ryan Gosling brilla en Project Hail Mary. Ya disponible en Amazon Prime Video.&nbsp;

Ryan Gosling brilla en "Project Hail Mary". Ya disponible en Amazon Prime Video. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

'Proyecto salvación' (Project Hail Mary) ya está disponible en Amazon Prime Video tras su exitoso paso por las salas de cine. La película, protagonizada por Ryan Gosling, adapta la novela del autor de 'The Martian' y se posiciona como una de las propuestas de ciencia ficción más optimistas y humanas del año.

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La trama sigue a Ryland Grace, un hombre que despierta en una nave espacial sin recuerdos y rodeado de compañeros fallecidos. Pronto descubre que su misión es crítica: salvar al Sol de una muerte inminente causada por una amenaza desconocida que podría provocar una extinción masiva. En este entorno hostil, lo acompaña un aliado de textura rocosa.

¿Por qué esta película marca el regreso del cine de ciencia ficción humanista?

Los directores Phil Lord y Christopher Miller, conocidos por su estilo fresco y referencial en el cine de animación, asumen el reto de trasladar este relato heroico a la acción real. Para lograrlo, el equipo de producción decidió mantener la mayor parte de los efectos especiales de forma práctica. Esta elección busca otorgar una textura real a la interacción entre Gosling y su compañero espacial, facilitando la conexión emocional.

El guion corre a cargo del mismo escritor que adaptó 'The Martian', asegurando un tono que mezcla el rigor científico con la ligereza. A diferencia de otras producciones contemporáneas cargadas de cinismo, esta película se define como una "odisea espacial optimista". El relato busca transmitir que hacer lo correcto es posible mediante una conexión sentimental genuina que elimine las reticencias entre diferentes seres.

¿Qué dicen la crítica y el público sobre 'Proyecto salvación'?

A pesar del recibimiento crítico positivo, el estreno en streaming ha reactivado el debate en foros de usuarios. Mientras algunos espectadores la consideran una producción que "no insulta al espectador", otros cuestionan si el entusiasmo generado es excesivo. Destaca, no obstante, una impecable producción técnica y una banda sonora que ya se califica como una de las mejores de los últimos años.

La película se presenta como un "blockbuster hecho con cariño", alejándose de las fórmulas repetitivas del cine mainstream. La actuación de Ryan Gosling, descrito como un intérprete en "modo estrella total", sostiene un despliegue de ciencia ficción humanista que busca ser inspirador. Su llegada a la plataforma de Amazon permite ahora el visionado doméstico de esta historia de supervivencia solar.

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