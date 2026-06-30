Apenas 8 episodios: llega a Prime Video la esperada precuela de una icónica película de los 2000

Más de dos décadas después de convertirse en un clásico del cine , una de las franquicias más recordadas de los 2000 vuelve con una nueva historia. Esta vez no se trata de una secuela, sino de una serie spin off, con estreno en Prime Video, que muestra los orígenes de uno de los personajes más queridos : una apasionada del rosa y las leyes.

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“Elle”, con una primera temporada de ocho capítulos, es la nueva serie precuela de “Legalmente rubia” la exitosa película protagonizada por Reese Witherspoon. La producción que se estrena este miércoles, seguirá la adolescencia de Elle Woods muchos años antes de ingresar a la Universidad de Harvard.

La historia transcurre en 1995, cuando Elle Woods todavía cursaba la secundaria en Seattle. Allí comenzará a construirse la personalidad optimista, decidida y carismática que años después la llevaría a desafiar todos los prejuicios.

Lexi Minetree interpretará a Elle Woods en la serie "Elle", mientras Reese Witherspoon participa como productora

Lexi Minetree interpretará a Elle Woods en la serie "Elle", mientras Reese Witherspoon participa como productora

La serie profundiza en sus vínculos familiares, las amistades, los romances adolescentes y los desafíos propios de esa etapa, mientras recrea la estética de los años noventa con referencias a la moda, la música y la cultura de la época.

Uno de los aspectos centrales será la relación con su madre, un personaje que en las películas originales apenas tuvo desarrollo y que ahora ocupará un lugar fundamental en la trama.

Quién interpreta a la nueva Elle Woods

Aunque Reese Witherspoon no volverá a interpretar al personaje, continúa ligada al proyecto como productora ejecutiva a través de Hello Sunshine.

La encargada de dar vida a la joven Elle será Lexi Minetree, actriz de 25 años que consiguió el papel tras superar un proceso de selección con miles de aspirantes. Según reveló Prime Video, terminó de convencer al equipo creativo al recrear durante su audición la icónica escena del video de admisión a Harvard.

Elle será Lexi Minetree Elle será Lexi Minetree

El desafío era conservar la esencia del personaje sin intentar copiar la interpretación de Witherspoon, sino mostrar una versión más joven que explicara cómo nació la personalidad que hizo historia en el cine.

Un elenco que combina nuevas figuras y caras conocidas

Además de Lexi Minetree, el reparto está integrado por June Diane Raphael como Eva, la madre de Elle, y Tom Everett Scott como Wyatt, su padre.

También participan Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano, Chandler Kinney, Zac Looker y Amy Pietz, mientras que James Van Der Beek, David Burtka, Matt Oberg y Sharon Taylor tendrán apariciones recurrentes.

El estreno de la serie será el 1 de julio El estreno de la serie será el 1° de julio gentileza

Detrás de la serie se encuentran Laura Kittrell y Caroline Dries como showrunners, junto con Amanda Brown —autora de la novela original—, Marc Platt, Lauren Neustadter y Jason Moore, director de los dos primeros episodios.

Una franquicia que no para de crecer

Cuando "Legalmente rubia" llegó a los cines en 2001, pocos imaginaban que terminaría convirtiéndose en un fenómeno cultural. La película recaudó más de 141 millones de dólares en todo el mundo y transformó a Elle Woods en un ícono de la cultura pop, que desafía los estereotipos sobre la apariencia, la inteligencia y el rol de las mujeres.

Reese Witherspoon es productora ejecutiva en la nueva serie de Prime Video. Reese Witherspoon es productora ejecutiva en la nueva serie de Prime Video. gentileza

Ese éxito dio lugar a secuelas, un musical y ahora a esta nueva serie, que incluso ya fue renovada para una segunda temporada antes de su estreno.