El nuevo fracaso que acumula una actriz de "Game of Thrones": cancelaron su serie tras una sola temporada

La carrera de una de las estrellas de "Game of Thrones" acaba de sufrir otro traspié. La serie que protagonizaba sobre espionaje en la época de la Guerra Fría fue cancelada por Prime Video trasunaúnicatemporada, pese a que el proyecto había logrado conquistar a la crítica.
“Ponies” es una serie ambientada en los años más tensos de la Guerra Fría que tenía a Emilia Clarke como una de sus principales figuras. En la ficción, disponible en Prime video, compartía protagonismo con Haley Lu Richardson y apostaba por una combinación de suspenso, humor y operaciones encubiertas en pleno Moscú de la década de 1970.
"Ponies", la serie con Emilia Clarke que Prime Video canceló tras una temporada.
"Ponies", la serie con Emilia Clarke que Prime Video canceló tras una temporada.
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Creada por David Iserson (“Mr. Robot” y “New Girl”) y Susanna Fogel (“The Flight Attendant” y “The Spy Who Dumped Me”), la serie estaba concebida como una apuesta de largo recorrido. La primera temporada contó con apenas ocho episodios, pero sus responsables ya trabajaban en ideas para una continuación que finalmente no verá la luz.
De qué trataba la serie de Emilia Clarke que fue cancelada
La trama seguía a dos empleadas de la embajada estadounidense que, tras una tragedia personal, terminaban involucradas en una peligrosa misión de inteligencia. Lo que comenzaba como una vida rutinaria detrás de escritorios se transformaba rápidamente en una historia de espionaje internacional.
Embed - PONIES | Official Trailer | Peacock Original
A pesar de haber recibido una respuesta positiva de la crítica especializada y de acumular valoraciones destacadas entre los espectadores, el desempeño de la serie no alcanzó las expectativas en materia de audiencia. Ese factor terminó siendo determinante para que la productora Peacock optara por no avanzar con nuevos episodios.
La cancelación llega apenas unos meses después del estreno de la primera temporada y deja sin resolución varios de los conflictos planteados en el cierre de la historia. Los responsables creativos ya trabajaban en posibles desarrollos futuros, pero esos planes quedaron descartados tras la decisión de la plataforma.
Los más recientes fracasos de la protagonista de "Game of Thrones"
Emilia Clarke, la actriz de "Game of Thrones" que no logra repuntar su carrera.
Emilia Clarke, la actriz de "Game of Thrones" que no logra repuntar su carrera.
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La cancelación de “Ponies” también vuelve a poner el foco sobre una etapa irregular en la carrera de Emilia Clarke fuera de “Game of Thrones”. Tras alcanzar fama mundial como Daenerys Targaryen, la actriz participó en varios proyectos que no lograron cumplir las expectativas comerciales o de la crítica.
Entre ellos figuran “Terminator: Génesis” (2015), que intentó relanzar la histórica saga sin éxito; “Han Solo: Una historia de Star Wars” (2018), una película que tuvo una recaudación por debajo de lo esperado para el universo creado por George Lucas; y “Secret Invasion” (2023), la serie de Marvel Studios que recibió críticas divididas y es considerada por muchos fanáticos como una de las producciones más flojas de la franquicia.
Primeras fotos de “Terminator: Genesis”
"Terminator: Génesis", un fracaso que tuvo a Emilia Clarke como protagonista