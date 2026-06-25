El nuevo fracaso que acumula una actriz de "Game of Thrones": cancelaron su serie tras una sola temporada

La producción cuenta con una sola temporada, de 8 capítulos, que quedó inconclusa. Sus creadores aseguraron que estaba pensada para más entregas.

Emilia Clarke, la actriz de "Game of Thrones" que no logra repuntar su carrera.

Una estrella de "Game of Thrones" sumó un nuevo fracaso: una serie que cancelaron tras su primera temporada.

La carrera de una de las estrellas de "Game of Thrones" acaba de sufrir otro traspié. La serie que protagonizaba sobre espionaje en la época de la Guerra Fría fue cancelada por Prime Video trasunaúnicatemporada, pese a que el proyecto había logrado conquistar a la crítica.

“Ponies” es una serie ambientada en los años más tensos de la Guerra Fría que tenía a Emilia Clarke como una de sus principales figuras. En la ficción, disponible en Prime video, compartía protagonismo con Haley Lu Richardson y apostaba por una combinación de suspenso, humor y operaciones encubiertas en pleno Moscú de la década de 1970.

"Ponies", la serie con Emilia Clarke que Prime Video canceló tras una temporada. "Ponies", la serie con Emilia Clarke que Prime Video canceló tras una temporada. gentileza Creada por David Iserson (“Mr. Robot” y “New Girl”) y Susanna Fogel (“The Flight Attendant” y “The Spy Who Dumped Me”), la serie estaba concebida como una apuesta de largo recorrido. La primera temporada contó con apenas ocho episodios, pero sus responsables ya trabajaban en ideas para una continuación que finalmente no verá la luz.

De qué trataba la serie de Emilia Clarke que fue cancelada La trama seguía a dos empleadas de la embajada estadounidense que, tras una tragedia personal, terminaban involucradas en una peligrosa misión de inteligencia. Lo que comenzaba como una vida rutinaria detrás de escritorios se transformaba rápidamente en una historia de espionaje internacional.

Embed - PONIES | Official Trailer | Peacock Original A pesar de haber recibido una respuesta positiva de la crítica especializada y de acumular valoraciones destacadas entre los espectadores, el desempeño de la serie no alcanzó las expectativas en materia de audiencia. Ese factor terminó siendo determinante para que la productora Peacock optara por no avanzar con nuevos episodios.