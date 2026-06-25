25 de junio de 2026 - 09:57

Sorprende Netflix con un prometedor y popular animé ambientado en un futuro sin oxígeno

El manga, que se hizo popular durante la pandemia, aún está en emisión y finalmente tendrá su versión en modo serie.

Netflix prepara un nuevo animé de ciencia ficción.

Netflix prepara un nuevo animé de ciencia ficción.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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La producción es "Fool Night", una adaptación del manga creado por Kasumi Yasuda que llegará a la plataforma con una premisa tan inquietante como original: un mundo en el que las personas pueden transformarse en plantas para ayudar a salvar a la especie humana.

"Fool Night" el nuevo animé que Netflix traerá con su adaptación del manga.

"Fool Night" el nuevo animé que Netflix traerá con su adaptación del manga.

Cuál es la historia detrás del animé que llegó a Netflix

La historia se desarrolla en un futuro marcado por la falta de luz solar y una drástica reducción del oxígeno disponible. Ante la amenaza de extinción, la sociedad desarrolla un procedimiento conocido como "transfloración", mediante el cual los seres humanos pueden convertirse en organismos vegetales capaces de generar el recurso que mantiene con vida al planeta.

En el centro del relato aparece Toshiro Kamiya, un joven que atraviesa dificultades económicas y que toma una decisión extrema cuando la salud de su madre empeora. Con la esperanza de conseguir dinero para afrontar los gastos médicos, acepta someterse al proceso experimental. Sin embargo, la transformación no ocurre de la manera esperada y desencadena una serie de consecuencias imprevisibles.

"Fool Night" el nuevo animé que Netflix traerá con su adaptación del manga.

"Fool Night" el nuevo animé que Netflix traerá con su adaptación del manga.

La adaptación está a cargo de dos estudios de peso dentro de la industria japonesa: Sunrise, responsable de franquicias como Mobile Suit Gundam, y SHAFT, conocido por títulos como Puella Magi Madoka Magica. La combinación ha despertado expectativas entre los seguidores del manga, que desde hace años es considerado una de las propuestas más originales de la ciencia ficción contemporánea.

Las primeras imágenes difundidas muestran una estética oscura y perturbadora, con escenarios dominados por vegetación extraña y cuerpos humanos alterados por el proceso de transformación. Muchos fanáticos incluso encontraron similitudes visuales con las obras de Junji Ito, uno de los autores más influyentes del terror japonés.

Cuándo se estrenará "Fool Night" en Netflix

Aunque Netflix todavía no confirmó una fecha exacta de estreno, sí anunció que "Fool Night" llegará a la plataforma durante 2026. El manga original comenzó a publicarse en 2020 y logró reconocimiento dentro del mercado japonés gracias a su combinación de drama social, reflexión ecológica y elementos de horror.

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