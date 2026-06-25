Sorprende Netflix con un prometedor y popular animé ambientado en un futuro sin oxígeno

El manga, que se hizo popular durante la pandemia, aún está en emisión y finalmente tendrá su versión en modo serie.

Netflix suma una historia que combina ciencia ficción, supervivencia y terror corporal en un escenario donde la humanidad enfrenta una crisis sin precedentes. Un animé con una trama novedosa y atrapante.

La producción es "Fool Night", una adaptación del manga creado por Kasumi Yasuda que llegará a la plataforma con una premisa tan inquietante como original: un mundo en el que las personas pueden transformarse en plantas para ayudar a salvar a la especie humana.

"Fool Night" el nuevo animé que Netflix traerá con su adaptación del manga. "Fool Night" el nuevo animé que Netflix traerá con su adaptación del manga. gentileza Cuál es la historia detrás del animé que llegó a Netflix La historia se desarrolla en un futuro marcado por la falta de luz solar y una drástica reducción del oxígeno disponible. Ante la amenaza de extinción, la sociedad desarrolla un procedimiento conocido como "transfloración", mediante el cual los seres humanos pueden convertirse en organismos vegetales capaces de generar el recurso que mantiene con vida al planeta.

En el centro del relato aparece Toshiro Kamiya, un joven que atraviesa dificultades económicas y que toma una decisión extrema cuando la salud de su madre empeora. Con la esperanza de conseguir dinero para afrontar los gastos médicos, acepta someterse al proceso experimental. Sin embargo, la transformación no ocurre de la manera esperada y desencadena una serie de consecuencias imprevisibles.

"Fool Night" el nuevo animé que Netflix traerá con su adaptación del manga. "Fool Night" el nuevo animé que Netflix traerá con su adaptación del manga. gentileza La adaptación está a cargo de dos estudios de peso dentro de la industria japonesa: Sunrise, responsable de franquicias como Mobile Suit Gundam, y SHAFT, conocido por títulos como Puella Magi Madoka Magica. La combinación ha despertado expectativas entre los seguidores del manga, que desde hace años es considerado una de las propuestas más originales de la ciencia ficción contemporánea.